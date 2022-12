Trabajar más tiempo para ganar más dinero no es de astutos

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

¿Quién gana más: un empresario en 1 hora o un albañil en 1 día? Y la siguiente pregunta sería: ¿por qué?

Si la respuesta que te vino a la cabeza es porque está mejor preparada la persona que funge de empresaria, concluimos en que la preparación es lo que vale, no el trabajar duro.

¿Puede el albañil ganar más en la misma hora?

Estoy seguro de que sí. ¿O no quisiéramos pagarle lo mismo por el trabajo si lo hace en la mitad del tiempo? ¿O si te ahorra material? ¿O si te lo hace mejor? ¿Qué tal si te lo hace más bonito?…

Aumentar mis ingresos depende de aumentar el valor al trabajo que me paguen.

Si soy albañil y me paso viendo videos de entretención: ¿podré aportar más valor a mis clientes? No. Por lo que para ganar más tendré que trabajar más horas.

¿A quién contratan más, al que más valor agrega o al que lo hace igual a los demás?

Si el albañil quiere ganar más, solo tiene que responder con acciones las preguntas que hice hace un par de párrafos. Ser más productivo (hacer más en menos tiempo) aprendiendo de productividad. Por ejemplo, con el simple hecho de cargar las herramientas que necesita o las piezas de remplazo, ya se está ahorrando tiempo. ¿Que necesita dinero para comprar esos equipos? Sí, por lo que debería ver videos de finanzas personales y emprendimiento para saber qué hacer. Al final, cobrando más por hora saca la inversión.

Hacer un mejor trabajo depende de aprender otros métodos. Miles de videos en internet lo enseñan. ¿Los está viendo el albañil? Quizá no, porque ver a un músico contemporáneo es más entretenido.

No quiero ser aguafiestas, pero me encuentro con este caso todos los días. Gente que solo piensa en trabajar más tiempo para lograr más ingresos. Cuando a veces ni siquiera el problema básico es la escasez de dinero, sino la abundancia de gastos. Ni qué decir de las aptitudes que le faltan para desarrollar su trabajo y no se dedica a adquirirlas.

¿Por qué?

—Porque no le voy a dedicar mi tiempo libre al trabajo.

No se da cuenta de que no es al trabajo, sino a su progreso.

Es más, lo envían a un curso y se lo pasa viendo las redes sociales en su inteligente teléfono, sin ningún interés en el tema que debería aprender. Ya sé, el profesor o el tema es aburrido… pues has preguntas, sácalo de su zona de confort, exige… es tu tiempo, úsalo.

Si quieres, pasa la enseñanza sobre el albañil a tu vida y revisa si estás haciendo lo astuto para ganar más, o si usarás tu tiempo para lograrlo.