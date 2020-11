Santo Domingo.– El exsenador de San Cristóbal Tommy Galán declaró este jueves ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el expediente acusatorio del Ministerio Público sobre los sobornos de la constructora Odebrect fueron mal elaborados por Jean Alain Rodríguez, «al grado que el propio exprocurador tenía que protegerse del documento».

Galán, al igual que los tres imputados que ya declararon, coincidió en que Rodríguez es responsable de la elaboración del expediente acusatorio.

Sentado en el estrado del tribunal, el exligislador dijo que ahora los papeles han cambiado «y este expediente no será el cuerpo del delito de nosotros, será el cuerpo del delito de él mismo».

Aseguró que el Ministerio Público no ha investigado sobre el caso, afirmando que al no hacer las indagatorias de lugar, no ayudan con sus planteamientos.

Agregó que la investigación fue «tan mala» que al expediente le faltan obras en las que participó y votó.

También dijo que las empresas que señalan los expedientes del MP desde donde alegadamente lavaba dinero, son familiares y que sería incapaz de cometer actos ilicitos».

Sobre su nombre en el expediente de los sobornados, dijo que aparece allí -suspuestamente- porque lo señaló el exgerente de la constructora brasileña Marco Vasconcelos, al mirar el listado de las personas que formaban la Comisión de Hacienda, de quién era parte.

El imputado se defendió ante las magistradas, al señalar que fue acusado por la Procuraduría de haber ocultado la suma de 63 millones de pesos para lavarlos a través de inmuebles , a lo que alegó que eso es falso.

Tommy Galán mostró un documento donde explicó al tribunal que compró una casa en cinco millones de pesos, no en la alta suma que sugiere el Ministerio Público.

Explicó que el organismo del Estado exageraba los montos de su patrimonio para incriminarlo en acto ilícito.

El exsenador de San Cristóbal duró más de tres horas de sus declaraciones.