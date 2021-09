Tras varias semanas de que el mundo se enteró del junte de la exponente dominicana Tokischa con la conocida mundialmente Rosalía, sale a la luz este miércoles el fruto de ambas, una canción titulada “Linda”

El tema fue compuesto por TOKISCHA, ROSALÍA, Leo RD y Raimy Paulus y producido por Leo RD y ROSALÍA. El video de ‘LINDA” fue filmado en la República Dominicana bajo la dirección de Raimy Paulus y a partir de hoy ya se encuentra disponible, al igual que el tema, en todas las plataformas de distribución digital de música.

“Para mi una gran inspiración, Rosalía es una mujer muy disciplinada, trabajadora y un amor de persona, es como un Ángel. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, a aprender y crecer” – TOKISCHA

ROSALÍA por su parte vuelve a sorprender incorporando ahora a su lista de éxitos un dembow dominicano.

La artista quien ha roto repetidamente las barreras de las artistas femeninas de habla hispana y ha sido ampliamente aclamada como: “un genio complicado que ha resonado como una onda expansiva reflejando la feminidad y la fuerza…una líder de la nueva generación que ha convertido el flamenco en un fenómeno global al tiempo que se ha convertido en la estrella pop más excitante de la Tierra.”

“Toki es una mujer llena de fuerza, una mujer clave y necesaria, alguien que no encaja en ningún canon, pero por su aclamo de libertad nos representa a todas. La admiro porque es ella, no trata de ser ejemplar, solo ser ella. Esta canción se hizo en Los Guandules, donde sentí inspiración y el cariño de una gente generosa y llena de arte. Viva el dembow y viva rd” comentó ROSALÍA.

Recientemente ROSALÍA había publicado en sus redes; “Las mujeres de República Dominicana son las que mejor frasean, real” y ha sido TOKISCHA la artista con la cual ROSALÍA ha decido adentrarse en este género.

“Tokisha es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente y Tokischa es una mujer que va romper ‘heavy’ solo por el mensaje que ella tiene por lo que ella representa. Es una mujer que incomoda y las mujeres cuando no hacen lo correcto incomodan parecer ser. Entonces, bueno, al final a las mujeres siempre se les exige que seamos de tal manera y creo que es muy necesario que las mujeres sean como ellas quieran” expresó la artista hace unas semanas en una entrevista realizada con un medio en República Dominicana.

Acerca de TOKISCHA:



Tokischa es una nueva interprete que llega para seguir reconstruyendo las percepciones y normas sobre la mujer en la vida. La artista sigue una línea de trap cruda y real, que pocas se atreverían a seguir, donde el miedo de mostrarle a la sociedad todo lo que hace, le gusta o es, no existe. Promoviendo así un estilo de vida sin hipocresía, sin estereotipos de género y anti-normas. El tono de voz de Tokischa es su marca diferencial del resto, y eso es lo que te captura desde que comienza a sonar un tema de ella.

Acerca de ROSALIA:



Rosalía ganadora de un Grammy y de ocho Grammys Latinos ha “saltado rápidamente a la vanguardia del panorama pop mundial” gracias a sus innovadoras fusiones musicales y a su estilo distintivo. Ha roto repetidamente las barreras de las artistas femeninas de habla hispana y ha sido ampliamente aclamada como: “un genio complicado… que ha resonado como una onda expansiva… reflejando la feminidad y la fuerza… una líder de la nueva generación… convirtiendo el flamenco en un fenómeno global… al tiempo que se ha convertido en la estrella pop más excitante de la Tierra”. Con el lanzamiento en mayo de 2018 del innovador single de Rosalía “Malamente (Cap.1: Augurio)” – y la llegada en otoño de su histórico álbum “El Mal Querer”, los fans de todo el mundo abrazaron rápidamente la fenomenal capacidad vocal de Rosalía mezclada con su fusión, ahora plenamente realizada, del flamenco clásico y otros estilos musicales atemporales de España, con R&B, hip-hop, ritmos latinoamericanos contemporáneos y ritmos electrónicos. Junto con las fuertes influencias de Rosalía de las artes visuales industriales, el empoderamiento femenino, la moda y la coreografía, quedó claro para los críticos que: “El Mal Querer es una obra maestra moderna que rompe fronteras… que ha resonado como una onda expansiva… se desmarca de prácticamente todo lo demás en el panorama del pop mundial”. Como resultado del impacto del álbum, y de los singles adicionales de 2019 que le siguieron, Rosalía obtuvo un premio GRAMMY, una actuación destacada en los GRAMMY, la histórica primera nominación al Grammy al Mejor Artista Nuevo para un artista de habla hispana, y ocho Grammys Latinos, incluyendo el de Álbum del Año. Otros premios han sido 2 MTV VMA, múltiples portadas de revistas -incluyendo la portada especial de Cultura del Sunday New York Times Magazine-, apariciones en los festivales Coachella y Lollapalooza muy elogiadas, el vídeo global de YouTube más visto de 2019 para una artista femenina, y selecciones de “Mejor Música de la Década” de Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork y más. Mientras Rosalía ha pasado la mayor parte del último año inmersa en el proceso creativo de escribir y grabar su esperado próximo álbum, también ha finalizado asociaciones de marca históricas con Nike y la campaña “Viva Glam” de MAC, liderando el campo de los ganadores del LATIN GRAMMY por segundo año consecutivo, se unió a Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd y Billie Eilish en temas de colaboración masiva en streaming, y se convirtió en la primera artista musical en lengua española en adornar la PORTADA de VOGUE en Estados Unidos, con la presentación del número de enero de 2021 de “Valores Vogue”, fotografiada por Annie Leibovitz. Ahora, Rolling Stone ya ha declarado su próximo lanzamiento de larga duración como “Uno de los álbumes más esperados de 2021”.