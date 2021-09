Por José Zabala

Definitivamente la industria del entretenimiento se coronó en la gran noche de los Premios Billboard a la música latina con la presentación de la artista barrial Tokischa junto a Rosalía durante la presentación de su popular tema “Linda”, un tema musical considerado por muchas religiones como una canción de “mal gusto”. Claro es tema del momento entre los seguidores del género urbano.

La intérprete urbana en una entrevista en los premios dijo hacerse llamar “La Santa Popola”, luciendo un traje que llevaba un crucifijo colgado en el cuello, algo parecido a un rosario, una pieza que se utiliza en la iglesia católica para orar en favor de la Virgen María. Que sacrilegio, y hoy siendo el día de Las Virgen Mercedes, equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre de cada año.

Que por cierto el sacrilegio, es un acto o discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Se denomina sacrílego a quien lo comete, y si su acto constituye un crimen deliberado contra un objeto sagrado, se suele hablar de profanación.

La industria logró realmente lo que quería esa gran noche, sin negar el talento de la artista urbana Tokischa. Viendo los hechos para llegar esta artista a los Billboard, fue como un guión de novela barata, no estoy diciendo que fue así, sino por la coincidencia del vestuario.

Por Ejemplo: Escándalo de con las fotos de la Virgen María, luego el video con Rosalía, le sigue la entrevista con Santiago Matías, en la cual la artista mostró un lado más humano y finalmente su vestuario en los premios donde se hizo llamar “La Santa Popola”, esto fue una abominación.

Los comentarios desde luego no se hicieron esperar en las redes: “La Vergüenza Dominicana ahora mismo”, dijo la_condesa_xoxo. Si el Met Gala es arte, cómo es que lo de @tokischa.popola es ofensivo”, dijo capitán_radio“, y finalmente Raquel Nova dijo lo siguiente: “Esa mujer no es artista. No nos representa, es una abominación. Su susodicha y cuestionada popularidad es un triste reflejo de la gran decadencia de la sociedad, y el deterioro de la industria de la música. Esa mujer es una VERGÜENZA”.

Linda, es una canción con código urbano la cual es fácil de asimilar por los seguidores del género. Con frases como estas: “Tú ere’ linda y yo estoy rulin’. Nos besamo’, pero somo’ homie’. Llegué tarde a la cita, estaba con La Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía”, pienso que ganaría un nobel de la literatura en la música urbana, por en el momento más de 17 millones la siguen escuchando.

Algunos artistas de otros géneros musicales, ante semejante barbaridad musical piden a los urbanos de verdad , rescatar el género, por la profanación que exista y a ver a Tokischa lo están llevando a estilo peligroso que conlleva a la excomulgación en la iglesia católica y las puertas cerradas en las iglesias evangélicas.

Dios, permite que mis hijas ahora en este comienzo de clases asistan a las escuelas y no permita que un maestro gracioso tome a Tokischa como ejemplo de la juventud y le ponga la canción “Linda”, finalizó diciendo Raquel.