“Todo el mundo tiene derecho a ser idiota”: Biden reacciona, luego de que un hombre lo interrumpiera durante un discurso

El presidente de EE.UU., Joe Biden, llamó «idiota» a un hombre durante un discurso este lunes en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Entre la multitud, un desconocido comenzó a gritarle enfurecido al mandatario mientras lo señalaba con el dedo.

“Let him go,” President Biden said to a heckler disrupting his speech in Milwaukee, WI. “Look, everybody’s entitled to be an idiot.” pic.twitter.com/g6sSxwWUCN