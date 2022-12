Tiroteos a plena luz en Nueva York deja dos muertos

Dos hombres murieron baleados ayer a media tarde en edificios de vivienda pública NYCHA, uno de ellos muy cerca de la sede principal de NYPD en el Bajo Manhattan

Dos hombres murieron baleados ayer a plena tarde con apenas una hora de diferencia en edificios de vivienda pública de la ciudad de Nueva York.

El primero de los tiroteos sucedió a pocos pasos de la sede principal de la policía NYPD, en el Bajo Manhattan. En ese caso, la víctima fue un joven de 21 años que recibió dos disparos en el pecho y otro en la pierna dentro de 15 St James Place en “Governor Alfred E. Smith Houses” alrededor de las 2:50 p.m.

Ese complejo de viviendas públicas NYCHA está ubicado al otro lado de la calle de One Police Plaza. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue en estado crítico, donde murió.

