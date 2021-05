Al menos tres personas resultaron heridas en Aventura Mall y dos en Times Square a raíz de distintos tiroteos. Se investigan ambos hechos

Tres personas, incluido una niña de 4 años fueron tiroteados este sábado en Times Square, Nueva York, reportaron medios locales.

De acuerdo a la información de la Policía, se realizaron varios disparos a raíz de una disputa entre un grupo de cuatro hombres, y uno de ellos sacó un arma e hirió a varios transeúntes. Los agentes, que se encontraban cerca, acudieron inmediatamente al lugar del tiroteo y obtuvieron fotos del sospechoso, aunque este consiguió huir. A su vez, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue.

Just was caught in the midst of this. Holy crap. Shooting in #timessquare 😣🥺 pic.twitter.com/nDCcUr2v97