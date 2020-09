Un hombre y una mujer han muerto, y otras 16 personas han resultado heridas este sábado en un tiroteo ocurrido en Rochester, en el estado de Nueva York (EE.UU.), informa el Departamento de Policía de la ciudad.

Just arrived at a massive scene on North Goodman Street. Tons of police cars and a mobile command unit.



La balacera se desató durante una fiesta en un patio trasero en la ciudad de Rochester, precisó la Policía.



Numerosos vehículos de emergencia y de las fuerzas policiales se encuentran desplegados en el lugar de los hechos.

En declaraciones a 13WHAM, un testigo relató que el aluvión de disparos sonaba “como la guerra de Vietnam”.

#BREAKING: Mass shooting in Rochester New York with over a dozen people shot and multiple people dead. Police have multiple areas shut down and will be shut down for several hours.

