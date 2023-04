Tips y beneficios del autoconocimiento: por qué conocerse a uno mismo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por paradójico que suene, conocerse a uno mismo, mirarse hacia dentro, resulta complicado por todas las distracciones y la vida acelerada que llevamos, que no invitan a reflexionar. Pero todo es proponérselo. El autoconocimiento es importante, entre otros motivos, porque, como señalan los dos psicólogos que nos dan consejos para lograrlo, va a determinar las relaciones con otras personas.

“En la medida en la que nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con los demás”, afirma la psicóloga Elena Daprá, quien precisa que el autoconocimiento es necesario porque permite saber lo que se quiere en la vida y gestionar mejor todo nuestro mundo psicológico, especialmente en las situaciones difíciles. Esta especialista comenta que, cuando una persona se conoce a sí misma de una manera profunda de la mano de un profesional “aprende a desenvolverse con eficacia y afrontar la vida de manera óptima. Y esto implica comprender lo que hacemos, lo que sentimos y pensamos para que exista coherencia”.

Para Ovidio Peñalver, psicólogo sanitario y psicoterapeuta, autor del libro “El viaje hacia ti”, coincide en que “cuanto mejor te conozcas a ti mismo y sepas qué hacer y cómo hacerlo, mejor te vas a llevar con tus hermanos, padres, hijos, parejas y amigos. Porque somos seres relacionales. Así, el autoconocimiento deriva en mejorar la calidad de las relaciones que tienes con otros.

Este psicólogo precisa que conocerse a uno mismo es importante para poder autoliderarnos mejor y ver hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo. Para ello, dice este especialista, Es necesario saber el por qué nos comportamos de esa manera y para eso hace falta saber qué variables han influido en que seamos las personas que somos. “Cuanto mejor nos conozcamos, más fácil va a ser decidir si queremos seguir haciendo las cosas de esta manera o si preferimos cambiar. A mí hay una frase que me gusta mucho y es: sabiendo quién eres y por qué has llegado a ser así, te será más fácil decidir quién quieres llegar a ser”.

Daprá compara el autoconocimiento con mirarse en un espejo y ver reflejado realmente quiénes somos y también nuestra sombra: “Veo lo que soy, lo que me gustar ser y lo que no me gusta ser y estoy siendo”. Según la psicóloga, conocerse a uno mismo es clave en el bienestar psicológico y para conseguir paz interior o mental. Y, además, sirve para ser asertivos y “poner límites de forma sana a nosotros mismos y a nosotros con los demás”.

El autoconocimiento tiene que ver, enfatiza Peñalver, con los valores o principios rectores de vida que quiero que me definan. Asimismo, implica saber cómo me hablo a mí mismo, cuál es mi lenguaje interior y cómo es mi pensamiento, porque muchas veces esto no somos conscientes de ello. También con fijarse en lo que dicen los sueños y escuchar a nuestro cuerpo.

“Cuanto mejor se sepa el para qué estás aquí, el qué quieres conseguir y hacia dónde vas, más fácil será quererse mucho más. Eso se consigue sabiendo cómo ha sido la niñez, cómo era la familia, cómo te llevabas con tus hermanos, conocer el árbol genealógico para ver qué se está repitiendo generación tras generación, cómo me puede haber afectado la cultura de mi colegio, de mi barrio, de mi país. El autoconocimiento es multivariable y multifactorial, muy rico y complejo. Somos producto de un montón de variables incluida la genética”, asevera Peñalver.

¿Por cuesta tanto conocerse a uno mismo en profundidad?

El psicólogo Peñalver especifica tres motivos por los que resulta tan difícil conocerse a uno mismo pese a los beneficios que aporta:

No nos han enseñado a conocernos: de pequeño no es habitual que los padres enseñen a sus hijos la autorreflexión, ni las repercusiones de algo, ni analizar el porqué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos.



de pequeño no es habitual que los padres enseñen a sus hijos la autorreflexión, ni las repercusiones de algo, ni analizar el porqué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. Nos da miedo conocernos en profundidad: por si se encuentra algo que no gusta.



por si se encuentra algo que no gusta. Estamos en la acción y la cognición: como consecuencia de las dos anteriores, estamos en el ser eficientes, en hacer muchas cosas, en esta dinámica de “llegamos a casa, ponemos la tele o la música de fondo y no nos paramos a reflexionar”.

Para Daprá se debe a que no estamos acostumbrados a poner el foco en nosotros mismos. “No nos centramos en el saber sobre cómo somos, sino sobre lo que hacemos bien o mal. Y esto a veces está relacionado y a veces no. Que una persona se comporte en un momento dado de una forma no implica que sea así,”. Y pone un ejemplo: “Si yo me comporto en una situación determinada de forma tóxica, con unos amigos, no quiere decir que yo sea una persona tóxica, quiere decir que me comporté de una manera tóxica en ese momento”.

No obstante, esta especialista subraya que una persona se conoce a sí misma hasta cierto punto y una vez que se llega a ese grado de autoconocimiento se necesita el acompañamiento de un profesional para profundizar. El nivel que alcanza cada individuo es diferente, pero al final se necesita a alguien externo para lograrlo.

Beneficios del autoconocimiento

El psicólogo Peñalver enumera los siguientes:

Es más fácil aceptarte y quererte si te entiendes.



Autosugestionarte, autoliderarte, tomar decisiones con mayor conciencia y eficacia.



Cuanto mejor que conozcas más a saber, mejor vas a saber qué frenos tienes que pulsar.



Tomar decisiones más coherentes con quien tu eres.



Incrementar la calidad de tus relaciones y de tus vínculos.

Y Daprá incide en estos:

Gestionar nuestras emociones.



Gestionar nuestras relaciones.



Gestionar las dificultades de la vida.



Para no pasar por la vida de puntillas, sino viviéndola de forma sana, auténtica.



Desarrollar habilidades que hacen que podamos regular nuestro comportamiento.



Resolver problemas de un modo eficaz, tomar decisiones.

9 consejos para conocerse a uno mismo

Para las personas que quieran adquirir ese autoconocimiento, Daprá resalta estas recomendaciones:

Identificar y validar las emociones que estamos teniendo. Quiere decir que yo me hago responsable de esas emociones que estoy teniendo, las identifico, las válido y me hago responsable.

Dejar de poner el foco hacia afuera y ponerlo hacia adentro. Conocer mis vulnerabilidades, conocer mis fortalezas o cómo las estamos usando en el día a día.

Acudir a un profesional. “Un psicólogo te ayuda a descubrir quién eres. Te pone el puente para que tú lo aprendas por ti mismo con la reflexión, ejercicios y otras herramientas”, puntualiza Daprá. El autoconocimiento puede llegar tanto desde el bienestar psicológico como desde el malestar cuando se tiene algún tipo de problema psicológico o patología. Cuando se efectúa desde el malestar se hace un proceso de psicoterapia y el autoconocimiento siempre es una parte de ese proceso.

Por su parte, Peñalver incide en estas pautas:

Reflexionar: a veces uno solo no puede o no sabe, entonces se puede pedir ayuda o feedback sincero a los amigos, gente que te conozca y decirles: “¿Dime, cómo me ves, cómo crees que soy yo, qué es lo que más te gusta de mí? ¿En qué crees que puedo mejorar o qué virtudes ves que tengo?”

Anotar tus sueños: tener una libreta cerca de la cama porque enseguida se olvidan. Los sueños indican qué te preocupa, que necesitas, te dan mucha información.

Rehacer tu línea de vida: Pensar cómo ha sido tu infancia, tu juventud, tu adolescencia, qué decisiones has tomado. Se trata de invertir tiempo en revivir tu historia. Te va a dar muchas pistas de quién eres y por qué has llegado a ser y hacer lo que haces.

Estar solo porque invita a reflexionar: por ejemplo, caminar por el campo invita mucho a la reflexión y a conocerte a ti, estando solo, tranquilo, caminando.

Asistir a talleres de crecimiento personal.

Acudir a un especialista: si uno solo no puede, ir a un psicoterapeuta que ayude a conocerte como persona.

“Cuanto más te entiendas, más te vas a amar y respetar a ti. Así vas saber por qué, a veces, haces lo que haces, aunque no te guste, y entonces te vas a mirar con más compasión y vas a incrementar lo que llamamos en psicología, tu amor propio, que no es ser egoísta ni mucho menos, sino que es quererte y aceptarte”, resume Peñalver.