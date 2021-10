El cáncer de mama no se presenta igual en todos los pacientes, existen diferencias que es importante conocer para dar el tratamiento adecuado. Conoce los tipos de cáncer de mama: ¿cuál es más agresivo y cómo identificarlos?

El cáncer de mama se presenta cuando las células de la mama se multiplican sin control, lo cual puede empezar en diferentes partes de la mama, aunque también puede diseminarse fuera de la mama, haciendo metástasis.

Por desgracia, en un evento organizado por Roche México, especialistas explicaron que el diagnóstico del 70 por ciento de los casos, se realiza en etapas avanzadas, lo que lleva a que 24 de cada 100 egresos hospitalarios se atribuyan a decesos por tumores malignos de cáncer de mama.

Sin embargo, además del diagnóstico temprano, también influye en el tratamiento la identificación del subtipo, pues este determina el comportamiento de la enfermedad y la estrategia de acción.

¿Cuáles son los tipos de cáncer de mama?

No todo el cáncer de mama es igual, existen diferentes tipos dependiendo de diferentes factores. Estos se identifican a través del informe patológico y los resultados del estudio de diagnóstico por imágenes, una vez que se confirma el cáncer de mama, de esta forma se deciden las opciones de tratamiento más adecuadas.

Si bien especialistas señalan que entre los principales subtipos se encuentran el receptor hormonal positivo, HER2 positivo y triple negativo, los dos últimos con un diagnóstico poco alentador, para llegar a determinarlo se siguen diferentes pasos.

En ese sentido, el instituto médico Mayo Clinic, explica que diferentes elementos se usan para determinar el tipo de cáncer de mama.

Tejido de inicio del cáncer de mama

El tejido donde aparece el cáncer de mama, determina cómo se comporta el cáncer y qué tratamientos son más eficaces. Esto se refiere a si inicia en los conductos mamarios, lóbulos productores de leche o tejidos conectivos.

Los más comunes ocurren en los dos primeros. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, recibiendo el nombre de carcinoma ductal infiltrante y carcinoma lobulillar infiltrante, ambos capaces de diseminarse a otros tejidos mamarios y otras partes del cuerpo (metástasis).

Finalmente, aunque ocurre en raras ocasiones, el cáncer de mama puede originarse en el tejido conectivo. En estos casos recibe el nombre de sarcoma.

El aspecto de las células cancerosas en el microscopio

Los patólogos revisan las células cancerosas para determinar el subtipo, pues algunos se denominan según la apariencia, además del grado del cáncer. Este último se define según el grado de diferencia entre las células cancerosas y las células normales, ayudando a definir su agresividad.

En cuanto a los subtipos, puede ser tubular, mucinoso, medular y papilar. Este dato da indicios sobre el pronóstico y cómo las células pueden responder al tratamiento.

Cómo influyen las hormonas en las células cancerosas

Algunos tipos de cáncer de mama, pueden ser sensibles a las hormonas femeninas que se producen en el cuerpo (estrógeno y progesterona). La razón es que las células del cáncer mamario tienen receptores que pueden captar hormonas específicas.

Conocer su sensibilidad ayuda a identificar el mejor tratamiento e incluso prevenir su recurrencia, por lo tanto, se clasifican como:

Receptor de estrógeno positivo. Son células con receptores que les permite usar el estrógeno para crecer; en estos casos, la terapia hormonal antiestrogénica puede impedir su crecimiento.

Receptor de progesterona positivo. Las células de este cáncer pueden usar la progesterona para crecer; la terapia endocrina puede impedir su crecimiento.

Receptor hormonal negativo. Es el tipo de cáncer que no tiene receptores hormonales, por lo que no se ve afectado por los tratamientos endocrinos.

Composición genética de las células del cáncer de mama

También es posible analizar los genes de las células cancerosas, con el objetivo de encontrar formas de abordar aspectos específicos que ayuden a destruirlas. Esto se logra con una muestra de tejido tumoral, donde se busca:

Gen HER2. Cuando las células cancerosas tienen demasiadas copias de este gen (cáncer HER2 positivo), producen demasiada cantidad de la proteína de crecimiento HER2. Por lo tanto, la terapia busca anular esta proteína para reducir el crecimiento de las células cancerosas y destruirlas.

Otros marcadores tumorales. Con el objetivo de predecir qué tipos de cáncer se propagarán y cuáles requieren tratamientos más agresivos, los investigadores estudian modos de interpretar la conformación genética de las células tumorales.

Sin embargo, los análisis para examinar la conformación genética del cáncer de mama no se recomiendan en todos los casos, tu médico será quien lo determine.

¿Qué tipo de cáncer se considera más agresivo?

Los dos subtipos de cáncer que se consideran más agresivos, son el Gen HER2 positivo, con un porcentaje de incidencia de alrededor del 20 por ciento, principalmente en mujeres más jóvenes, y el subtipo triple negativo

El triple negativo, recibe su nombre porque no contiene receptores de estrógeno, progesterona ni produce en exceso la proteína HER2, por lo que tiene opciones de tratamiento limitadas y un peor pronóstico, pues también crece y se propaga más rápido.

Sin embargo, la American Cancer Society, explica que, si bien el pronóstico generalmente no es tan bueno, esto no puede predecir los resultados en un caso particular. Aún existen opciones de tratamiento, como cirugía, en caso de no haberse propagado a lugares distantes y quimioterapia.

Conocer el tipo de cáncer de mama es fundamental, ya que tanto de él como de su grado de diseminación depende el tratamiento. Por lo tanto, los especialistas de Roche señalan que es importante acercarnos a un equipo multidisciplinario para elegir el tratamiento más eficaz.

