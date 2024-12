The Six inaugura apartamento modelo de su innovador proyecto inmobiliario

Santo Domingo.– The SIX, proyecto desarrollado por Sotavento Capital, inauguró su sala de ventas y apartamento modelo en la Avenida Jacobo Majluta, marcando el inicio de su primer desarrollo habitacional: The SIX Elements.

Con el objetivo de brindar una visión tangible del estilo de vida que propone, este espacio ofrece una experiencia inmersiva, permitiendo a compradores y socios explorar en detalle un proyecto que destaca por su diseño vanguardista y su enfoque sostenible.

Según Luis de Jesús Rodriguez, de Sotavento, este proyecto responde a la creciente demanda del mercado por espacios residenciales que combinen lujo, confort y un diseño eficiente. “Nuestro enfoque ha sido crear un desarrollo que no solo cumpla con las expectativas del comprador moderno, sino que las supere, incorporando conceptos de sostenibilidad y bienestar”, señaló.

El desarrollo incluye unidades con tecnologías de eficiencia energética, áreas comunes para fomentar la interacción social y espacios verdes que promueven un estilo de vida equilibrado. Además, ofrece amenidades exclusivas como gimnasio, piscina y coworking. Las primeras torres, Iris y Las Palmas, honran plantas endémicas de República Dominicana y forman parte de una identidad sostenible bajo el concepto The Six Elements.

La inauguración que contó con la presencia de representantes de Isoltech, empresa italiana líder en tecnología de construcción, marca un hito en la incorporación de soluciones sostenibles en la República Dominicana y reafirma el compromiso de The Six con la innovación en el sector inmobiliario.