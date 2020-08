Un terremoto de magnitud 5,1 se ha registrado este domingo en el estado de Carolina del Norte (EE.UU.), a 4 kilómetros al sureste de la localidad de Sparta, según el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS).

El movimiento telúrico se produjo 3,7 kilómetros de profundidad a las 12:07 (GTM).

La intensidad del sismo también se sintió en otros estados cercanos aproximadamente a las 8:07 de la mañana (hora local), como Carolina del Sur, Virginia, Georgia y Tennessee, recogen medios locales.

Usuarios en redes sociales informaron haber sentido el temblor que sacudió sus viviendas por aproximadamente cinco segundos. El terremoto fue calificado como “moderado”.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020