Terremoto de 7,4 crea pánico y terror en México

El temblor tuvo el epicentro en el Estado de Michoacán apenas una hora después del simulacro habitual de esta fecha. Las autoridades registran al menos un fallecido

México ha vuelto a temblar un 19 de septiembre. Un terremoto de 7,4 grados ha sacudido el Estado de Michoacán con réplicas en el centro del país, cuando apenas había pasado una hora del simulacro organizado para conmemorar los mortíferos sismos del 19 de septiembre de 1985 y de la misma fecha en 2017. En esta ocasión, las autoridades han reportado un fallecido por el derrumbe de una barda en un centro comercial de Manzanillo (Colima).

El sismo sorprendió a la gente en Ciudad de México, apenas minutos después del megasimulacro del 19 de septiembre

Lo demás son daños materiales, sobre todo en la zona del epicentro, La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, ha informado que hasta el momento no se reportan daños en la ciudad. Sin embargo, los servicios de protección civil están haciendo aún el monitoreo en calles y avenidas de centro de México. Las autoridades esperan informes del resto del país, mientras han lanzado alertas de tsunami para los Estados de Michoacan y Colima. “Vamos a empezar a recoger información”, ha afirmado en un informe preliminar el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave”. El mandatario ha dicho un par de horas después del sismo que se registra al menos un fallecido en México. “Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima”, ha dicho el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima. pic.twitter.com/CmOsWjei0j — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Las autoridades capitalinas están haciendo una revisión de inmuebles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde hay edificios coloniales y otras construcciones muy antiguas, pero no se reportan por el momento daños estructurales. Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solo ha dado a conocer que derivado del seísmo registrado, se inició protocolo para revisar posibles afectaciones en las instalaciones eléctricas del país, principalmente en la capital y en Michoacán, pero no han hecho un balance de los daños que ha dejado el reciente terremoto.

Los capitalinos estaban preparados este lunes para hacer frente al simulacro que cada año organizan las autoridades de cara a un posible terremoto, pero no esperaban que minutos después de finalizado se activaran las alertas en la capital. Las misma escenas se han repetido esta mañana en toda la ciudad: vecinos nerviosos han salido de sus departamentos o centros de trabajo, mientras comentaban la nueva coincidencia y miraban sus teléfonos móviles para enterarse de la información sobre el sismo. “Es increíble que pase de nuevo lo mismo”, decía, temblando, una vecina de la céntrica colonia Cuauhtémoc. “Desde ahora nos vamos a ir de la ciudad en puente y no regresar hasta después del 19 [de septiembre]”, bromeaba otro, en referencia al fin de semana largo por las fiestas patrias en México. “No sonó la alerta y me dí cuenta hasta que escuché los vasos y vajillas”, se quejaba un vecino de la delegación Azcapotzalco, al poniente de la ciudad. “Me sentí mareado, pero bajé hasta que escuché los platos y vasos y gritos de una vecina”, ha agregado.

En las calles se produjeron crisis nerviosas que fueron atendidas por especialistas sanitarios. Los traumas por anteriores temblores en México sumen a la población en estados de ansiedad apenas suenas las alarmas. La fatalidad de que la tierra se haya movido en la misma fecha que los anteriores dos terremotos más mortíferos no han hecho más que incrementar el espanto entre la ciudadanía.

“Las actividades del Simulacro Nacional 2022 de hoy 19 de septiembre, se realizan considerando como escenario un sismo hipotético de magnitud 8.1 y epicentro a 42 km al noroeste de La Mira, Michoacán. Las redes sociales del SSN se mantienen en operación de manera normal”, había explicado una hora antes del sismo el Sistema Sismológico Nacional.

Hablé con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán, donde fue el epicentro, y en zonas cercanas. pic.twitter.com/lpnl7waa6X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

He dado la indicación de que se cierre de forma preventiva el Puente que conecta a Bosque Real proveniente de Magnocentro a la altura de Palma Criolla, con la finalidad de que se revise la estructura del mismo por parte de la Coordinación de Protección Civil Municipal

El presidente López Obrador se ha comunicado con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para conocer la situación en ese Estado y sobre posibles daños causados por el sismo. “Solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán, donde fue el epicentro, y en zonas cercanas”, ha informado el mandatario. “Hay que estar pendiente y recabar toda la información para el auxilio”, ha pedido López Obrador a Ramírez Bedolla durante la llamada telefónica que sostuvieron tras el terremoto. El presidente también se comunicó con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien le ha afirmado que no hay daños graves en la capital.