Por Juan Pablo Bourdierd

Muy pronto el municipio cabecero de la Provincia Santiago Rodríguez tendrá área de bienvenida para todos los visitantes a Sabaneta, sin dudas algunas que muy pronto se habrá construido una obra totalmente a la chilena.

El ser humano a lo largo de la historia siempre se ha vivido del bulto y las falsas apariencias; comunicadores, periodista, políticos y funcionarios han vivido y viven promoviendo una famosa bienvenida a Sabaneta; sin dudas será una hermosa obra, pero tenemos más de un siglo de historia y en ningún momento los sabaneteros han demandado de esa necesidad para vivir.

Los tres municipios de la Provincia Santiago Rodríguez: Monción, Villa Los Almácigos y Sabaneta, tienen décadas padeciendo por agua, siendo esta provincia una de las que más riquezas acuíferas tiene en el país; los santiagorrodriguenses no han podido seleccionar los representantes que sí le duela la provincia de verdad; solo una foto de grupo que esté bien para los medios.

Sabaneta

Actualmente las personas viven al que más tienes, el que más aparente antes la sociedad, supuestamente ese está mejor; vivimos del autoengaño; tratan de tener el mejor o último dispositivo móvil, aun no pudiendo, pero lo obtienen. Esa obra de bienvenida no es prioridad para Sabaneta, ni Santiago Rodríguez.

El actual encargado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) cuando inició sus trabajos, entró que parecía que tenía una vara mágica, pero es imposible, es que no es posible sacar de donde no hay. Será que con los apagones han descongelado los proyectos que tenían los nuevos funcionarios en Santiago Rodríguez, será posible que la carencia de agua no estaba contemplada en esos proyectos. Santiago Rodríguez necesita la obra más importante que se haya podido construir en los últimos 25 años; un acueducto que pueda suplir de agua a varias décadas venideras.

La construcción de la carrera Bambán – La Leonor, excelente obra; pero sin carretera se vive, el ser humano necesita agua para vivir, tenemos más de 100 años de historia; no hemos necesitados una pare de bienvenida; se reconstruye la carretera Los Tomines – Martín García, excelente obra y más importante que la anterior, quiera Dios y San Pancracio que la termine y puedan hacer otras importantes que han venido demandando en la Provincia, pero Santiago Rodríguez necesita agua para vivir, sin este líquido no hay vida.

– Comunicador. Reside en Santiago Rodríguez.