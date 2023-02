Temor en EEUU por globo chino que sobrevuela el oeste del país

El Pentágono señaló que el aparato en cuestión fue descubierto al norte del país y asegura haber tomado medidas para evitar la recopilación de información sensible

Estados Unidos está siguiendo la pista de un presunto globo de vigilancia chino que lleva un par de días sobrevolando el espacio aéreo estadounidense, pero el Pentágono ha decidido no derribarlo debido a los riesgos de daños para las personas que se encuentran en tierra, según informaron el jueves fuentes oficiales.

Un alto funcionario de Defensa dijo a los periodistas del Pentágono que Estados Unidos tiene “mucha confianza” en que se trata de un globo chino de gran altitud y que estaba sobrevolando lugares sensibles para recoger información. Uno de los lugares donde fue avistado el globo fue Montana, donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares del país, en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir información sensible.

El general de brigada Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, hizo una breve declaración sobre el asunto, afirmando que el gobierno sigue rastreando el globo. Dijo que “actualmente viaja a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra”.

Dijo que se ha visto una actividad similar de globos en los últimos años. Añadió que Estados Unidos tomó medidas para asegurarse de que no recogía información sensible.

El funcionario de Defensa dijo que EEUU se ha comunicado con funcionarios chinos a través de múltiples canales y les ha comunicado la gravedad del asunto.

El anuncio del Pentágono se produce días antes de que el Secretario de Estado Antony Blinken viaje a China. No está claro si esto afectará a sus planes de viaje, que el Departamento de Estado no ha anunciado formalmente.

Estados Unidos está ampliando su presencia militar en Asia, en una serie de medidas destinadas a contrarrestar a Pekín y tranquilizar a los aliados del Indo-Pacífico en el sentido de que Estados Unidos estará con ellos frente a las amenazas de China y Corea del Norte.

El alto funcionario de Defensa dijo que Estados Unidos tenía aviones de combate, incluidos los F-22, listos para derribar el globo si así lo ordenaba la Casa Blanca. En última instancia, el Pentágono recomendó no hacerlo, señalando que, aunque el globo se encontraba sobre una zona poco poblada de Montana, su tamaño crearía un campo de escombros lo suficientemente grande como para poner en peligro a la población.

Suspected Chinese spy balloon found over northern U.S.

“The United States government … is tracking a high-altitude surveillance balloon that is over the continental United States right now,” said a Pentagon spokesperson. pic.twitter.com/X1hmYSBgD1