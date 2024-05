“¿Te has caído de cabeza?”: Biden carga contra un reportero por preguntarle si podría completar un segundo mandato

El periodista preguntó entonces si el presidente podía “acercarse”, debido a la dificultad para escuchar la respuesta.

“Le dije: ‘¿Estás bien? ¿Te caíste de cabeza o algo así?’”, gritó Biden de nuevo a través de la pista, provocando risas en su séquito, que incluía al senador Bob Casey (D-Pa.).

Los republicanos argumentan regularmente que votar por Biden es similar a votar por Harris para que asuma el cargo en la Oficina Oval, ya que Biden tendrá 86 años incluso si logra completar un mandato completo, y las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están preocupados por su capacidad para completar un mandato. Presidencia de ocho años.

Biden regresó a su estado natal para un mitin con Harris, de 59 años, en Girard College dirigido a los votantes negros antes de su revancha del 5 de noviembre contra el expresidente Donald Trump.

“Si él [Trump] gana un segundo mandato, irá aún más lejos”, dijo Harris en sus comentarios preparatorios.

“Quién se sienta en la Casa Blanca es importante”.

Q: "President Biden, will you be serving your full four-year term or handing over power to Vice President Harris?"



President Biden: "Are you okay? Are you alright? You're not hurt are you? I said are you okay? Did you fall on your head or something?" pic.twitter.com/6uOquSaCZm