Miami, FL, 6 de mayo de 2022.- (@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) La cantautora Cindy Fuentes presenta su nuevo tema titulado «Te fuiste», el primer corte promocional de su EP: «Tu Gloria».

«Te fuiste», presenta una hermosa canción con sonidos de alabanza y adoración (latin/pop) orientada a mostrar a Jesucristo, en un estilo único que mezcla lo electrónico con lo orgánico. Su letra, en palabras de la autora, tiene el propósito de acompañar a aquellas personas que han perdido a alguien que aman. De hecho, Cindy compuso esta letra en homenaje a su abuela, y a todos los que han sufrido una pérdida.

“Te Fuiste describe profundamente, con lenguaje colorido y detallado, el sentir de muchos que han perdido a un ser querido. El difícil proceso de remordimiento, dolor, y al mismo tiempo un rayo de esperanza en medio de la circunstancia. Mi deseo es que esta canción traiga sanidad, y paz; recordando siempre que Dios está muy cerca de los quebrantados, como lo dice Salmo 34:18” expresó.

El video oficial de este tema fue grabado en California y la autora revela que “Embarcamos un viaje en donde filmamos la historia personal de mi vida junto a mi querida abuela. En el video se pueden ver escenas nostálgicas y al mismo tiempo, escenarios asombrosos en medio del desierto y las montañas” puntualizó.

Bajo la producción de Roberto Prado y Wolfgang Lozano, este tema busca conectar con los oídos de cada persona que lo escuche, y al mismo tiempo, traer paz y consuelo.

“Una cosa que he aprendido sobre pérdidas y remordimiento: Cristo murió por un millón de remordimientos. Te animo a que no ignores el dolor, si tienes que sentirlo, hazlo, vívelo, llora, ríe, y luego, entonces, sanarás. Saborea la especial cercanía prometida de Dios. Es una cercanía que no tendrás una vez que salga el sol nuevamente. No desperdicies los momentos difíciles. Crece, llora, y abre tus ojos para ver cuán cerca Dios está durante cada proceso difícil de tu vida.”

Durante los siguientes meses, Cindy Fuentes está enfocada en crear más música que primeramente fortalezca y equipe con un mensaje de profundidad teológica; en segundo lugar, resalte y traiga a la conciencia temas difíciles como salud mental, pérdidas, y sufrimiento; y, finalmente, preparar corazones a través de su arte, que sepan enfrentar lo que traiga esta vida sin tambalear en su fe y sin temer compartir sus cicatrices, creyendo con seguridad que cada parte de nuestras vivencias tiene un propósito mayor: La Gloria de Dios. Además, estará presentando su nueva canción en diferentes iglesias dentro de los Estados Unidos.

“Quiero que Te fuiste sea esa puerta a entrar por la cual puedas atravesar y confrontar situaciones que tal vez hayas evitado en el pasado. Dios tiene un propósito para tu dolor; y uno de esos propósitos es que reconozcamos y experimentemos cuán cerca está.”

Te fuiste, ha despertado comentarios de parte de las personas que la han escuchado, aquí se comparte algunos de ellos:

“Increíble voz con sentimiento explosivo…la letra llena de vulnerabilidad y honestidad en esta canción resonara con muchísima gente que ha perdido a algún ser querido” Roberto Prado Productor Ganador del GRAMMY.

“Esta canción te lleva en un viaje épico. ¡Me dio escalofríos! Si no lo han escuchado tienen que hacerlo.” Sam Moses Gold Record Mastering Engineer

Te fuiste de Cindy Fuentes, está disponible en todas las plataformas digitales a partir de la fecha.