Con un conmovedor acto, el Tribunal Constitucional (TC) reconoció la trayectoria del licenciado Julio José Rojas Báez como secretario en esta alta corte durante el periodo 2012-2021.

Al ofrecer las palabras centrales del acto de reconocimiento, el Dr. Milton Ray Guevara, presidente del TC, expresó la profunda alegría y agradecimiento que sienten los jueces que integran el Pleno del TC al reconocer a Rojas Báez por el esfuerzo, la honradez y la responsabilidad con la que desempeñó sus labores “en una institución nueva que se debatía entre la duda y la esperanza”.

Definió a Rojas Báez como un gran jurista y un extraordinario ser humano, en el que “se conjugan un gran talento, una gran probidad profesional, unos conocimientos jurídicos raras veces encontrados en un joven jurista, y, sobre todo, un gran sentido de la discreción, de la responsabilidad y de la lealtad a una institución”.

Las ponderaciones sobre su alta calidad profesional y humana fueron revalidadas por familiares y compañeros de Rojas Báez en un video documental transmitido durante la ceremonia, en la que también le fue entregada una placa de reconocimiento en nombre del TC.

Magistrados actuales y eméritos del Tribunal Constitucional, funcionarios y servidores constitucionales, así como familiares, amigos y personalidades de la vida jurídica cercanos Rojas Báez, estuvieron presentes en esta actividad realizada en el salón de eventos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

El secretario del TC recibió también un reconocimiento de su equipo de trabajo, que destacó su nivel de compromiso institucional y liderazgo.

Una gestión de grandes logros

Bajo la dirección de Rojas Báez, la Secretaría del TC obtuvo importantes logros, entre los que resaltan su participación en la fase de desarrollo del SIGE-RD, que permitió la digitalización de los expedientes y trámites jurisdiccionales.

El diseño de herramientas de esquematización y conceptualización de la jurisprudencia del TC, la selección de sentencias destacadas de cada año, la elaboración de insumos de relatorías y de un boletín constitucional que abarca todas las sentencias y relatorías y el aporte de opiniones e insumos de jurisprudencia del TC a la base de datos CODICES de la Comisión de Venecia, son otros de los importantes logros alcanzados por esta Secretaría durante la gestión del secretario Rojas Báez.

Al ofrecer unas palabras de agradecimiento, Julio José Rojas Báez subrayó el apoyo recibido del presidente del TC, quien ha tocado con su ejemplo su vida y su carrera. En él, expreso, “descubrí a una persona profundamente genuina y honesta, moldeada por muchos años de experiencia en ámbitos privados, pero también en el manejo pulcro de la cosa pública, creyente fiel en la juventud, en la mujer y en fomentar el desarrollo de las capacidades personales de todos los que junto a él sirven”.

Así también alabó las cualidades del equipo de trabajo que le acompañó durante sus años de servicio y los logros obtenidos por esta unidad. “Desde que iniciamos vimos la necesidad de que las experiencias perduraran y nos ayudaran a ser institucionales. Por eso desde el inicio todos los procedimientos se documentaron, y temprano surgieron muchos de nuestros grandes proyectos como la relatoría, el análisis, la clasificación y el fichado de las sentencias”, explicó Rojas Báez.

El secretario saliente agradeció, de igual manera, a su familia y a toda la familia constitucional. “Creo que en el TC he ganado y aprendido mucho y todo lo que aquí he vivido me acompañará por siempre y me servirá para poner en contexto todas las experiencias que en lo adelante tenga frente a mí”, dijo.

A partir del próximo 1 de agosto, la Secretaría del TC será dirigida por la jurista Grace Ventura Rondón.