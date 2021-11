El Tribunal Constitucional (TC) celebró este lunes, 22 de noviembre, su última audiencia ordinaria del año 2021, en la que declaró en estado de fallo cuatro expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.

El Pleno de jueces del TC, encabezado por el magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, conoció y decidió los expedientes TC-01-2021-0015; TC-01-2021-0021; TC-01-2021-0022 y TC-01-2021-0023, en la audiencia celebrada de manera virtual y transmitida en directo por los canales de comunicación de esta corte.

Fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0015, en el que Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana Inc., la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas Inc., la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Inc., la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible, la Asociación Dominicana de Exportadores Inc., la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados, Inc., la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana Inc. y la Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados, Inc. atacaron la Resolución 02-2021, sobre la Aprobación de Autorizaciones de Uso de Suelo para Proyectos de Alto Impacto Urbano, emitida por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey el 18 de febrero 2021.

Así también se dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0021, incoado por Cirilo de Jesús Guzmán López contra el artículo 425 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, Ley 76-02, de fecha 19 de julio de 2002, modificada por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015.

De igual manera, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0022, que tuvo como accionante a la Fundación Transparencia Total por la Democracia, contra el artículo 1 de la Ley 57-96, que modifica las Leyes 21-87 del 1987, 2 del 1978, y 55-89 del 1989, de fecha 6 de diciembre de 1996.

Finalmente, el Pleno de jueces dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0023, en el que la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) atacó los decretos 538-21 y 539-21, emitidos por el Poder Ejecutivo en fecha 3 de septiembre de 2021.

Participaron en esta audiencia los magistrados Rafael Díaz Filpo, y Lino Vásquez Sámuel, primer y segundo sustitutos del presidente, respectivamente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, así como la secretaria del TC, Grace Ventura.

Ray Guevara envía saludo a dominicanos con motivo de la Navidad

Al término de la audiencia, el magistrado Ray Guevara extendió un saludo a todos los dominicanos en nombre del Pleno del TC, con motivo de las próximas navidades, y ofreció un mensaje de agradecimiento al personal de salud que se ha entregado en el cuidado de sus compatriotas durante la pandemia de COVID-19.

En sus agradecimientos y parabienes, el doctor Ray Guevara incluyó también a los medios de comunicación, por la generosidad en la cobertura de las actividades del TC, así como a los abogados, colegas y representantes del Ministerio Público que han acompañado a esta corte en su labor durante este año.

Informó sobre la realización de una audiencia solemne en conmemoración del 61 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y la Cátedra Magistral Hermanas Mirabal, a realizarse el próximo 25 de noviembre.

El magistrado Ray Guevara indicó que, con motivo de la celebración del décimo aniversario del TC, a cumplirse próximamente, estarán realizando una serie de actividades, y reconoció la extraordinaria labor desarrollada por los magistrados actuales y eméritos durante los diez años del TC, en los que “hemos logrado establecer la confianza ciudadana en la justicia constitucional”.