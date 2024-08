Taylor Swift rompe récord de Michael Jackson con ocho shows en Wembley

Londres, 20 de agosto de 2024 – Taylor Swift, la aclamada cantautora estadounidense, ha añadido otro impresionante logro a su ya ilustre carrera al romper un récord que permanecía intacto desde 1988. Con su octavo concierto en el estadio de Wembley como parte de su exitoso Eras Tour, Swift superó la marca establecida por Michael Jackson, quien realizó siete presentaciones consecutivas en el mismo recinto durante su icónica gira Bad.

El récord de Jackson, que había sido considerado insuperable por más de tres décadas, fue finalmente sobrepasado cuando Swift comenzó a tocar las primeras notas de “Miss Americana” ante miles de fanáticos entusiastas en Wembley. “Ustedes me han convertido en la primera artista solista en presentarse ocho veces en Wembley en el mismo tour”, expresó Swift con gratitud durante un intermedio de su espectáculo de tres horas y media.

El Eras Tour, que ha sido descrito como una exploración completa de todas las etapas musicales de Swift, ha llevado a la cantante a recorrer estadios en todo el mundo, con Wembley como el escenario más utilizado, con un promedio de tres presentaciones por estadio en otros países.

La actuación del 20 de agosto también marcó el cierre de la fase europea del tour, y Swift no dejó pasar la oportunidad de sorprender a sus fans. Durante el concierto, invitó a Florence Welch para una interpretación en vivo de su colaboración “Florida”, y a Jack Antonoff, con quien realizó un emotivo mashup acústico de “Death by a Thousand Cuts” y “Getaway Car”. Además, Swift proyectó por primera vez el video musical de su nuevo sencillo “I Can Do It With A Broken Heart”, que fue lanzado en plataformas digitales inmediatamente después del concierto.

Buda Mendes / Gettyimages.ru

El videoclip ofrece una mirada íntima a la meticulosa planificación y esfuerzo detrás de The Eras Tour, considerado ya como la gira más lucrativa de la historia, con ingresos que han superado los mil millones de dólares, rompiendo el récord anterior de Elton John.

El concierto del 20 de agosto marcó el cierre de la fase europea del Eras Tour. En octubre, la cantante volverá a Estados Unidos y cerrará la gira en Canadá. (Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images)

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Swift. Recientemente, la artista enfrentó la cancelación de tres conciertos en Viena debido a una amenaza de atentado terrorista descubierta por los Servicios de Inteligencia de Austria. Afortunadamente, los sospechosos fueron capturados, pero el incidente refleja los desafíos y riesgos que acompañan el éxito monumental de la artista.

Mientras Swift se prepara para continuar su gira con fechas adicionales en Estados Unidos y Canadá hasta finales de 2024, su récord en Wembley se suma a la larga lista de hitos que consolidan su estatus como una de las artistas más influyentes y exitosas de la música contemporánea.