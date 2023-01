Taxista africano de Uber se estrella contra frente de restaurante en el Alto Manhattan dejando 18 heridos

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Dieciocho personas resultaron heridas, ninguna de ellas gravedad, incluyendo dos niños, al estrellarse un conductor de Uber contra la entrada frontal del restaurante “Sports Bar Inwood / Bar & Grill” en la calle 204 y avenida Broadway del vecindario Inwood en el Alto Manhattan ayer lunes a las 9:00 de la noche.

La mayoría de los heridos eran comensales en el interior del establecimiento y otros transeúntes que caminaban por la acera frente al establecimiento.

Numerosos policías del cuartel 34 y paramédicos llegaron a la escena para auxiliar a los lesionados que fueron llevados a hospitales del Alto Manhattan donde se confirmó que las heridas no amenazan sus vidas.

El taxista africano de Uber que conducía un Toyota Rav 4 color negro, Sory Touré, se quedó en la escena a la espera de las autoridades y explicó a los reporteros que decidió desviarse hacia el restaurante para salvar su vida cuando fue chocado por el chofer de un carro Audi plateado que salió como de la nada y lo chocó cerca de la gasolinera en la avenida Broadway.

El Toyota casi incrustado en el interior y los destrozos de los cristales y las puertas frontales del restaurante fueron mostrados por el canal de televisión Freedom News TV (FNTV) pocos minutos después del incidente,

Testigos dijeron que Turé perdió el control y fue aparar a la entrada del restaurante.

Los niños de 7 y 10 años estaban dentro del negocio acompañados por algún pariente.

La policía dijo que el conductor del Audi huyó de la escena.

Touré, confirmó al canal 2 de la cadena CBS que es un conductor de Uber y tenía un pasajero en su automóvil cuando ocurrió el accidente.

Explicó que ambos sufrieron heridas leves.

Relató que el auto plateado aparentemente salió de la nada y él temió por su vida.

“Estaba acelerando muy, muy rápido y por eso me chocó. Si no hubiera ido tan rápido, no me habría chocado”, dijo Touré.

“Cuando me chocó, creí, mi vida se había ha ido. Eso es lo que pienso. No conduzco ebrio, yo no hago eso. Este es mi trabajo”, agregó Touré.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) dijo que 18 personas fueron tratadas en el lugar y enviadas a hospitales del área con lesiones que no amenazan sus vidas.

“El Rav 4 viajaba por Broadway cuando fue chocado por el Audi y el chofer se precipitó hacia el restaurante o se desvió hacia el bar para evitar estrellarse contra el otro automóvil después de que fue impactado”, dijo la policía.

Empleados del restaurante se negaron a hablar con los medios mientras el propietario no estaba en el negocio y pidieron a los reporteros que regresaran hoy martes.

El bar deportivo cuenta con más de 50 televisores y un amplio espacio al aire libre en la parte trasera.

Cinco ambulancias arribaron a la escena y los paramédicos auxiliaron a los heridos en la escena remitiéndolos a los hospitales.