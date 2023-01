Suspenden a un policía que fue captado golpeando a una adolescente en EE.UU. (Video)

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Según las autoridades, el incidente se produjo cuando los agentes respondieron a una pelea entre un grupo de alumnos en una parada de autobús

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (EE.UU.) fue suspendido después de que saliera a la luz un video en el que golpea a una adolescente, informó el organismo este miércoles en sus redes sociales.

“Anoche, la Policía de Nueva York tuvo conocimiento de un incidente ocurrido en [el barrio] Staten Island, donde los agentes respondieron a una pelea entre un grupo de adolescentes. La actuación de estos oficiales está siendo investigada por la Oficina de Asuntos Internos. Por el momento, un agente ha sido suspendido“, señala el comunicado.

El video del incidente, que se viralizó en internet, muestra solo ocho segundos de la pelea que se produjo el martes en una parada de autobús, frecuentada por alumnos de los colegios del barrio y ampliamente conocida por los oficiales como un “lugar conflictivo”, reveló una fuente familiarizada con la investigación a The Staten Island Advance.

Según la Policía, al ver la pelea del martes, el agente se acercó a una adolescente de 14 años y a su hermana de 12 años, involucradas en la disputa. En respuesta, el oficial recibió un puñetazo de una de las menores, y respondió a su vez, golpeándola varias veces en la cabeza.

“Entonces todo el mundo estaba esposado y mi hermana [estaba] esposada”, dijo la menor de 14 años, citada por The New York Post. “Y yo me acerqué a mi hermana y pregunté a los policías: ‘¿Qué están haciendo?’ y él me empujó y entonces yo le golpeé dos veces, y entonces él me golpeó 11 veces”, relató. “Pensé que iban a parar la pelea. No pensé que se meterían en la pelea”, agregó.

Posteriormente, fuentes policiales revelaron que el agente fue suspendido sin sueldo hasta 30 días. Su nombre no fue revelado.

Además, como resultado, la adolescente de 14 años fue detenida y acusada de agresión, informa NY Daily News. Mientras, la policía redactó un informe de menores sobre la niña de 12 años.