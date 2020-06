Summer of Gaming: Las novedades más importantes del nuevo evento de videojuegos

Los anuncios más importantes de la primera edición de Summer of Gaming #gaming

La pandemia obligó al mundo gamer a reprogramar o directamente cancelar algunos de sus eventos más importantes este año, incluida la E3, la convención más popular de todas. El sitio de noticias IGN decidió utilizar su infraestructura para armar un evento digital llamado Summer of Gaming, que viene a emular un poco las conferencias que se dan en el marco de la exposición, revelando material nunca antes visto de videojuegos que se vienen y compartiendo declaraciones de los responsables de estos títulos.

En el primer día, lo más comentado en redes sociales y el chat oficial de la transmisión fue el regreso de Alex Kidd in Miracle World, el juego lanzado originalmente para SEGA Master System en 1986. A pesar de que tuvo relanzamientos en consolas de generaciones más actuales, esta semana se anunció Alex Kidd in Miracle World DX, una remake del clásico hecha con gráficos renovados. La nueva versión sumará niveles nunca antes visto, diferentes modos de juego y versiones alternativas de los jefes de nivel, entre otras novedades. Además, como se vio en otras remakes, contará con un modo que le permitirá a los usuarios volver a los gráficos retro del juego original.

Otro título esperado por muchos es Mortal Shell. Se trata de un videojuego de rol en tercera persona con características muy similares a las de la saga Dark Souls, del estudio From Software. La compañía detrás de este souls like, como se denomina a los títulos de este género en particular, es Cold Symmetry y fue fundada por cuatro veteranos de la industria que participaron en franquicias como Call of Duty, el futuro videojuego exclusivo de Playstation Ghost of Tsushima y películas con grandes apartados técnicos, como Alita: Battle Angel.

El estudio cuenta con 15 personas y está trabajando en este juego hace varios años. Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada, se espera que llegue este mismo año y a partir del 3 de julio habrá una etapa de beta cerrada para que los fans puedan probar parte de la experiencia.

Wasteland 3 está a pocos meses de su lanzamiento, después de varios años de idas y vueltas, y también dijo presente en la primera edición de Summer of Gaming. El estudio inXile Entertainment mostró un nuevo trailer del título para revelar algunas de las facciones de Colorado. Por ahora, parece que los planes continúan su marcha habitual y que el juego llegará a consolas y PC el próximo 28 de agosto.

Borderlands 3 estreno nuevo contenido adicional esta misma semana, pero en el evento digital también lanzó un extenso trailer de lo que se viene a futuro. El próximo paquete de DLC llevará como título Bounty of Blood y llegará este mismo año para continuar expandiendo los horizontes y posibilidades de la franquicia con más personajes, más objetivos y todavía más armas, como ya es costumbre con cada nueva actualización.

Uno de los videojuegos que seguramente llegará recién en 2021 es Second Extinction. El proyecto se encuentra en su etapa alpha y los desarrolladores compartieron un poco del detrás de escenas de la creación del título en un video de más de diez minutos en Summer of Gaming, donde anticipan mucha acción de la mano de dinosaurios y juego cooperativo. El título será exclusivo de la familia de dispositivos Xbox, es decir que llegará tanto a Xbox One como a la futura Xbox Series X y PC. Este año habrá una o más etapas de beta para que los fans prueben el juego y compartan sus opiniones antes de que debute en el mercado. Las comparaciones con Turok son inevitables, pero esta experiencia parece buscar otra cosa. infobae.com