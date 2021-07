El ex gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Arismendi Díaz Santana, propuso a la Comisión Bicameral que estudia la modificación a la Ley De Seguridad Social, incluir la utilización de medicamentos genéricos de calidad y elevar a un monto de RD$12,000 el límite anual de la cobertura de medicamentos ambulatorios, a fin de abaratar costos en beneficio del afiliado.

El presidente de la Fundación Seguridad Social para todos (FSSP), Díaz Santana se quejó, asimismo, por lo que entiende como falta de ética, tráfico de influencia y alegada corrupción en la compra de medicamentos, lo que representa un costo multimillonario en perjuicio de los afiliados al seguro familiar de salud, en cuanto al gasto de bolsillo y al mecanismo de copago.

El experto, quien fuera, además, asesor técnico del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), recordó que cuando ocupó dicha posición, el catálogo solo contenía 22 analgésicos similares, comprados a distintos laboratorios, cada uno de los cuales gratificaba “generosamente” a los médicos y encargados de compras, disposición que impedía aprovechar la economía de escala para reducir el costo del Seguro Social.

Según Díaz Santana, ese mercado constituye un gran negocio tanto para los médicos como para los funcionarios públicos, mientras la presión de los grandes laboratorios que constituyen un poder mundial y su presión no se limita a los médicos, incluye a funcionarios que aprueban los medicamentos y quienes lo compran para los hospitales.

“Eso lo sabían hasta los chinos de Bonao, pero ahora lo confirma un estudio del Dr. Ricardo Elías Melgen, especialista en pediatría de la UASD, y neumólogo investigador del Centro Nacional de Investigación en Salud Materno Infantil Dr. Hugo Mendoza (CENISMI)”, refirió el especialista en Seguridad Social.

Indicó que conforme a dicho estudio publicado por INTEC, de 77 encuestados, 55.8% recibe una vez a la semana al visitador médico, un intermediario tan importante que desde que llega lo hacen pasar antes que el paciente en turno.

“La industria farmacéutica crea una estrecha y delicada relación con los profesionales de la salud que puede llevar, de uno y otro extremo, a conflictos de interés, en el que el perjudicado final puede ser el paciente”, argumentó el investigador.

Se consigna además que el 49.4% refirió que al menos cinco veces al año le llega algún obsequio del visitador, o una invitación para cubrirle el costo de un viaje y la inscripción a algún evento y el 48.1% participó en un acto social patrocinado por la empresa. Un 20.8 % reconoce que los regalos/propuestas influyen en la prescripción de los medicamentos y un 45.4% considera adecuado aceptar el pago de eventos.

Con relación a grandes diferencias de precios en medicinas de igual principio activo, Díaz Santana, puso de ejemplo el candesartán medicamento para controlar la presión arterial, el cual una caja de 30 pastillas de 16 Mg cuesta RD$1,651 si es de la casa Sued, y sólo RD$925 de Feltrex, un 44% menos.

“Comencé comprando otros más caros, prescritos por el médico para lucrarse, pero luego mi médico primario me recetó otro de igual efecto de un laboratorio reconocido, a una cuarta parte del costo. Una de las ventajas de la atención primaria es que los médicos de familias no deciden en función del lucro y protegen a los afiliados.

Mi médico me recomendó Ciriax 500 un antibiótico con un precio de RD$1,095, pero el Siprobati solo cuesta RD$700, un 36% menor. Otro desperdicio es que las farmacias sólo te venden la caja completa con 10 pastillas y el médico me dijo que solo consumiera 5, de modo que tuve que comprar el doble, lucrándose el médico y el laboratorio, agregó.

Prescripción de medicinas no cubiertas por la seguridad social.

El experto Díaz Santana, destacó que la mayoría de los médicos recibirían prebendas de los laboratorios, por lo que muchos especialistas insisten en recetar medicinas costosas, que no están en el catálogo de prestaciones aprobado por el CNSS, obligando al paciente a comprarlas con sus propios recursos, empobreciéndolo e indisponiéndolo contra las ARS´s.