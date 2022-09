Stephen Curry está a punto de firmar por mil millones de dólares

Según dio a conocer Bleacher Report, la super estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry estaría cerrando en los próximos días, un contrato de patrocinio de por vida con la empresa de ropa deportiva, Under Armour, el cual podría valer más de 1,000 millones de dólares.

Matt Sullivan de Rolling Stone informó que las conversaciones de la extensión con Curry están avanzando, dado que el contrato inicial culmina en 2024. Dicha extensión se daría a pesar de algunas fricciones entre el dos veces MVP de la NBA y el fundador de Under Armour, Kevin Plank, desde que se unió a la marca en 2013.

«En las primeras etapas, cuando me uní a la compañía, no había una comprensión completa de lo que se necesitaba para administrar un negocio como ese correctamente, entonces eso me enojo», dijo Curry.