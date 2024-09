Spikes de Ohtani del juego 50/50 ingresan al Salón de la Fama

La histórica actuación de Shohei Ohtani el jueves pasado ha dejado una marca indeleble en el béisbol, y una parte de ese momento trascendental ahora estará consagrada para siempre en el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York.

Ohtani hizo historia al convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en alcanzar la marca de 50 jonrones y 50 robos de base en una sola temporada, un logro que coronó con una actuación excepcional. Durante el juego, el astro japonés logró 6 hits, 3 jonrones, 2 bases robadas y 10 carreras impulsadas, una línea estadística que dejó a los fanáticos y expertos boquiabiertos.

Shohei Ohtani’s 50/50 game cleats, custom @newbalance Ohtani 1s featuring his dog Decoy, have been authenticated to be sent to the Hall of Fame 🐐



