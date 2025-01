SpaceX logra recuperar propulsor de Starship pero pierde la etapa superior tras explosión

Impacto y precauciones en República Dominicana tras incidente espacial

Por Bartolo García

En un giro dramático durante su séptimo intento de lanzamiento, SpaceX consiguió recuperar el propulsor Super Heavy de su sistema Starship, aunque perdió la etapa superior después de que dejara de enviar telemetría y posteriormente explotara. El incidente ocurrió poco después del despegue desde el puerto espacial Starbase en Texas, a las 16:30 hora local.

El propulsor Super Heavy aterrizó exitosamente en el lugar de lanzamiento mediante el sistema de ‘chopsticks’ de la torre Mechazilla, marcando la segunda vez que SpaceX realiza esta maniobra. Sin embargo, la conexión con la nave Starship se perdió poco después de la separación, culminando en una explosión cuyos fragmentos fueron vistos iluminando el cielo sobre las Islas Turcas y Caicos.

En República Dominicana, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) aseguró que, a pesar de la visibilidad de los fragmentos en su territorio, el espacio aéreo y la seguridad de la ciudadanía no estuvieron comprometidos. Como medida preventiva, las aeronaves listas para despegar desde los aeropuertos de La Romana, Punta Cana, Las Américas José Francisco Peña Gómez y Santiago fueron temporalmente retenidas en tierra.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, reafirmó el compromiso con la seguridad aérea, señalando que las operaciones aéreas ya se han normalizado tras un monitoreo constante del incidente.

my bf sent me this video , the view from the Airport, Santiago, Dominican Republic… #Starship #SpaceX pic.twitter.com/v5jhyE7LTb