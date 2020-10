El director de gabinete del Ministerio de Salud Pública, Robinson Díaz, dijo a través de su cuenta de Twitter, que el incendio producido hoy en esa institución, no se produjo en el Departamento de Compras, como han insinuado algunos comunicadores.

Expresó que es lamentable que periodistas experimentados estén tergiversando información, sin haberla recibido de fuentes oficiales del ministerio.

Estimado Huchi, lamento que su credibilidad se ponga en juego con este tipo de desinformación. No es cierto que el fuego fue en dpto. de compras, NO es cierto que se esté comprando este analgésico y NO es cierto que se suministra actualmente. Esperemos el informe oficial.

