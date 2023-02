“Soy consumidora de marihuana todos los días”: la confesión de una congresista colombiana desata polémica

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Entre las manifestaciones de apoyo estuvo la del embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, que afirmó que también es consumidor de cannabis

La parlamentaria colombiana Susana Boreal desató la polémica en su país luego de que admitiera durante una audiencia en el Congreso que fumaba marihuana todos los días.

Esta confesión causó que un diputado de la oposición propusiera abrirle una investigación en el Legislativo para determinar si ha participado en las sesiones bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva.

La decisión de Susana Gómez, su nombre verdadero, ha sido denominada por algunos medios como una “salida del clóset psicoactivo”. La representante a la Cámara de la bancada del gobernante Pacto Histórico es una de las propulsoras en esa instancia de la legalización y regularización del consumo de cannabis en el país suramericano.

Lo expresado por la también directora de orquesta quedó registrado en un video que se viralizó en las redes y que ha generado cientos de comentarios: “Soy consumidora de marihuana, bastante regular, de hecho, todos los días. Me encanta”.

Nunca pensé que fuera a citarte, pero te agradezco muchísimo la difusión.



Vamos por la descriminalización y desestigmatización del cannabis. 💪🏼💚

En su intervención aseguró que no le daba miedo admitirlo. “No me da cosa. La transformación cultural que necesitamos en este país es que la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas”, agregó.

¿Por dónde va el debate?

En octubre de 2022, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley para legalizar el cannabis recreativo, que posteriormente debía ir a debate plenario. No obstante, un mes después quedó engavetada la propuesta que buscaba despenalizar la posesión simple de cinco gramos o menos de esa sustancia.

Por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la legalización del cannabis sin licencias para que pueda ser cultivado e industrializados sus productos.

En febrero del año pasado, el Gobierno del expresidente Iván Duque anunció que se había regulado el uso industrial del cannabis para alimentos, bebidas y textiles.

Ya en julio de 2021, un decreto presidencial permitió la exportación de la flor seca de esta planta para uso medicinal. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia rechazó un proyecto de ley que buscaba crear una excepción constitucional para permitir la posesión y el consumo recreativo de cannabis.

Desde 2016, la producción industrial de marihuana es permitida en Colombia solo con fines medicinales.

“Muchos hipócritas lo consumen y lo niegan”

Uno de los espaldarazos que recibió la representante a la Cámara fue el del embajador de Bogotá en México, Moisés Ninco Daza.

En un trino, el diplomático dijo que también es “usuario habitual de cannabis”.

Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada.

“La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas”, agregó.

Otra usuaria afirmó que “es hora de poner sobre la mesa el debate de la legalización del cannabis recreativo” y dijo que “muchos hipócritas lo consumen pero lo niegan”.

Su colega parlamentaria María del Mar Pizarro también le expresó su apoyo. “Es admirable la valentía de la representante Susana Boreal al hablar abiertamente sobre su consumo de marihuana”, escribió.

Una investigación contra Boreal

Entre las reacciones de rechazo está la expresada por la senadora derechista María Fernanda Cabal, quien tuiteó: “Qué pesar ser adicto” y agregó que “ser esclavo de vicios” afecta “la capacidad cognitiva”.

Por su parte, Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia publicó un trino donde manifiesta que, como integrante de la Comisión de Ética, solicitó que se inicie investigación contra Boreal “por presunta violación a la Ley 1828/2017“.

Según este instrumento legal, son conductas sancionables para los parlamentarios “asistir a las sesiones del Congreso (…) bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.