Sospechoso de intento de asesinato protagoniza una persecución policial de película en Los Ángeles: video

El individuo estaba conduciendo un coche con una rueda pinchada por la carretera y en un momento robó un auto tras chocar contra otros vehículos

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles persiguieron a un sospechoso de intento de asesinato. La persecución del conductor de un Chevy Avalanche comenzó este viernes al sur de Los Ángeles y luego se desplazó a las áreas de Inglewood, informó Fox11.

WILD PURSUIT: An attempted murder suspect leading authorities in a pursuit crashed into a Ferrari and then stole another vehicle. https://t.co/0uhWeXwlEW pic.twitter.com/aD7BmqPHnJ

El conductor condujo de forma errática por varios carriles, a veces en contra vía y haciendo giros bruscos en U. A pesar de que el vehículo perdió la cubierta (neumático) delantera derecha, el conductor siguió huyendo de los policías. Poco después, golpeó un Audi, abandonó el Chevy y se metió en la parte trasera de otro vehículo, que parecía estar esperando al sospechoso.

LAPD are currently in a dangerous police pursuit chasing murder suspect



Los Angeles | California

Currently a Number of Los Angeles law enforcement are in a purist of a attempted murder suspect possibly armed with a rifle now carjacked a second vehicle…