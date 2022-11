Sonrisa blanca y perfecta VS sonrisa sana y feliz

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

¿Qué hay detrás de un diseño de sonrisa? ¿Cuál es el deseo real del paciente que busca mejorar la apariencia de sus dientes?

A través de una historia clínica, un examen físico y radiográfico se puede saber que realmente necesita el paciente y partiendo de este diagnóstico realizar el cambio estético sin dañar tejidos sanos. Esto es necesario porque las estructuras dentales muchas veces no pueden alcanzar la perfección que se espera sin ser lacerados de una forma irreversible.

Muchas veces para saber lo que realmente necesita el paciente solo hay que saber las cosas que no está dispuesto a negociar, cómo renunciar a un helado o a bebidas frías o simplemente no poder masticar cómodamente su comida cotidiana y esto debe ser explicado en detalle antes de y no es después de realizar cualquier tratamiento odontológico con fines estéticos.

Como cualquier procedimiento médico necesita de una explicación detallada y una aprobación de los riesgos que esto conlleva.

Pero más allá de un consentimiento firmado debemos apostar al bienestar del paciente, a su comodidad, devolviendo salud, función y estética a su boca, y no rehacer estéticamente sacrificando las estructuras naturales Sanas de forma agresiva y excesiva mejorar una apariencia.

La Odontología estética sana no debe dañar, no debe doler, no debe infectarse, no debe supurar, no se inflama desproporcionadamente, la estética corresponde a esos detalles de belleza que se crea de forma individual para cada paciente y que debe dar como resultado una estética dental a largo plazo y no temporales para lograr la finalización de un sueño de un paciente que busca la estética para que aparte de sonreír bonito o perfecto, debe sonreír sano feliz.

Dra. Sabrinsky Flores

Odontologa, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD

Especialista estética