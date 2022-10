“Solo quiero justicia”: hombre agredido por expareja en Santiago dice ataques eran constantes

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Yunior Paulino Peralta Torres, de 33 años quien fue agredido por su expareja en Santiago, dijo que sólo espera que la justicia haga su papel, y que sea sancionada por los hechos cometidos.

La mujer identificada como Katherine Báez Perdomo y/o Katherine Díaz, de 24 años de edad fue apresada y sometida a la justicia por violencia intrafamiliar agravada, tras destruir con una piedra los cristales del vehículo de Peralta Torres, en un hecho que quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

Las agresiones eran constantes y fueron el motivo de la separación de la pareja que permaneció por cinco años y hace dos y medio que se separó, narró el agredido y querellante.

“Eso había pasado varias veces cuando estábamos juntos, incluso uno de mis motivos de separación de ella fue ese mal manejo que ella tiene”, dijo Yunior.

“Yo le exhorto a los hombres a dejarse y si es necesario ponerlo en conocimiento de la justicia, porque algunas mujeres violentan a los hombres y luego son ellas que se ponen delante en la justicia, y como está el sistema es a las mujeres que favorecen. Entonces los hombres deben de cuidarse porque después son ellas que hacen falsas acusaciones contra nosotros”, agregó el afectado.

El origen del problema



Haberle dicho que la manutención del mes la tomara en artículos de comida en un minimarket de la familia, y no haberle dado dinero en efectivo fue el detonante de la agresión, contó Peralta.

“Yo le dije a ella que buscara la comida del mes de la niña y de ella en un minimarket que hay aquí de la familia, porque yo en este mes no le podía dar dinero y además ella me está exigiendo mucho dinero ya, y yo decidí darle la manutención de la niña en comida que es lo mismo estoy resolviendo igual, y ella me dijo que no, que las cosas no eran así como yo decía, se negó y vino al lugar mío de trabajo, me llamó en un tono muy alterado, yo decidí irme del trabajo porque no me gusta ese tipo de cosas, luego salí por la parte de atrás y ella me persiguió y me interceptó”, explicó el hombre agredido.

La Procuraduría Fiscal de esta ciudad de Santiago informó que ha solicitado al tribunal de Atención Permanente, la imposición de medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra la agresora.

El hecho ocurrió en el distrito municipal Hato del Yaque de Santiago, y fue grabado en video con un teléfono celular por el afectado y el mismo se reprodujo viralmente en las redes sociales.

Los cargos contra la mujer son por violación al artículo 309-2-3, literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que establece sanciones por la violencia intrafamiliar agravada, ejercida contra su expareja, cita un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Aún el tribunal no ha fijado la fecha y hora para la audiencia de medidas de coerción contra la imputada, quien permanece detenida en la cárcel interna del Palacio de Justicia de esta ciudad.