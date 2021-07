Las actividades del softbol arrancan este miércoles 21 y se extiende hasta el 26 en la fase de Round Robin.

El deporte del softbol está regresando a los Juegos Olímpicos por primera vez desde 2008, y está regresando como la primera competencia oficial de los Juegos de Tokio 2020.

El torneo se jugará en el Estadio de Béisbol Fukushima Azuma y el Estadio de Béisbol de Yokohama bajo un sistema de round robin, del 21 al 26 de julio, con los dos mejores equipos en la clasificación final jugando el Juego por la Medalla de Oro el 27 de julio.

Los seis entrenadores en jefe en el evento de Softbol Olímpico de Tokio 2020 se reunieron en la víspera del torneo para la conferencia de prensa previa al torneo en el Estadio Fukushima Azuma, incluyendo a Laing Harrow (Australia), Mark Smith (Canadá), Federico Pizzolini (Italia), Reika Utsugi (Japón), Carlos Bernaldez (México) y Ken Eriksen (EE.UU.).

Japón entra en el torneo de softbol Olímpico como los medallistas de oro defensores.

El equipo ha tenido que esperar 13 años para tener la oportunidad de defender la medalla de oro que el equipo ganó en los Juegos de Pekín 2008.

El campo de seis equipos en Tokio 2020 incluye al No. 1 del mundo USA, el No. 2 Japón, el No. 3 Canadá, el No. 4 México, el No. 8 Australia y el No. 9 Italia.

USA (1996, 2000 y 2004) y Japón (2008) son las dos naciones que han ganado una medalla de oro de softbol Olímpico. Australia (1 plata, 3 bronces) nunca ha ganado el oro, pero la nación ha ganado una medalla en cada evento de softbol Olímpico. Softbol Canadá aún no ha medalla, mientras que México está haciendo su debut olímpico de softbol.