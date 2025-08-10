Publicidad
Mundo

Sismo de magnitud 6,1 remece Turquía

El JacagueroPor 1 Mins Read
Sismo

Este domingo, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, según informó el Departamento de Emergencias del país. La zona más afectada fue Sindirgi, donde la prensa local reportó el derrumbe de un edificio y múltiples daños materiales.

El alcalde confirmó que más de diez edificios colapsaron, varias personas fueron rescatadas de entre los escombros y continúan las labores de búsqueda y rescate. También se registraron daños significativos en viviendas de áreas rurales cercanas.

De acuerdo con el canal TRT Haber, las sacudidas duraron entre 20 y 30 segundos y se sintieron en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida Estambul. Posteriormente se produjeron varias réplicas, mientras que el epicentro fue localizado a 11 km de profundidad.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un mensaje urgente, expresando sus condolencias y solidaridad con los ciudadanos afectados por el desastre natural.

