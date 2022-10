Simone Tebet anunció su apoyo a Lula Da Silva para la segunda vuelta

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

“Le daré mi voto porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución”, afirmó la senadora ex candidata del partido Movimiento Democrático Brasileño

La senadora brasileña Simone Tebet, tercera en las presidenciales del domingo pasado con un 4,16 % de los votos, anunció este miércoles su apoyo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para la segunda vuelta de las elecciones.

“Daré mi voto a Lula porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución”, afirmó Tebet en un pronunciamiento en un hotel de la ciudad de Sao Paulo.

“Por el amor que le tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, por el coraje del que nunca he carecido, me disculpo como mis amigos que me imploraron neutralidad para la segunda vuelta”, agregó.

Asimismo, la que fuera candidata por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha) incidió que lo que está en juego en Brasil “es mucho más grande” que ella misma o Lula, pues bajo la presidencia de Bolsonaro la nación sudamericana “ha sido abandonada en el fuego del odio y de los desacuerdos”.

En las últimas horas, Tebet ha ido dando pistas sobre por qué cauces discurrirían su decisión, si bien siempre estuvo claro que la de Jair Bolsonaro no era una opción. “Mi decisión no es por adhesión, es por un proyecto de país”, dijo tras reunirse con la propuesta a vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, a quien le ha hecho entrega de cinco sugerencias que espera ver en el programa del PT.

El apoyo de Tebet tiene lugar pocas horas después de que el MDB, para evitar fracturas dentro de la formación tras no lograr un consenso sobre qué candidato elegir, anunciara que daría libertad a electores y afiliados para que escogieran a la opción que mejor cumpliera con sus expectativas.

“En las últimas 48 horas, dirigentes, congresistas, gobernadores y alcaldes expresaron su posición en relación a la disputa nacional en segunda vuelta. Por una amplia mayoría, el MDB decidió dar libertad para que cada uno se manifiesta conforme a su conciencia”, anunció la directiva de la formación.

Junto a Tebet y Ciro Gomes, quien ha informado de que asumirá la postura favorable de su formación, el Partido Democrático Laborista (PDT), a la candidatura de Lula, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso también anunció que apoyará por el expresidente en segunda ronda.

Cardoso se suma a una lista de históricos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), como José Serra, Aloysio Nunes, Tasso Jereissati y José Aníbal, que tras décadas de rivalizar con el PT se unen ahora a Lula contra Bolsonaro.

“Voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social”, escribió Cardoso en un mensaje acompañado de dos fotografías de él junto a Lula, quien también ha recibido el respaldo del gobernador reelecto de Pará, Helder Barbalho, del MDB.

Sin embargo la postura personal de este grupo del PSDB dista mucho de la adoptada por el partido, tradicional rival del PT, que ha visto como en los últimos años sus electores han optado por Bolsonaro, como demuestra la pérdida de casi veinte escaños en la Cámara de Diputados y la derrota de su candidato a la reelección en Sao Paulo, Rodrigo Garcia.

Este último apoyo de Garcia ha provocado una pequeña crisis dentro del gobierno paulista, que ha visto cómo el secretario Acciones Estratégicas del Ejecutivo, Rodrigo Maia, presentaba su dimisión.

Es conocida la oposición a Bolsonaro del que fuera presidente de la Cámara de Diputados, a quien le han acompañado por esta misma razón, la secretaria de Desarrollo Económico, Zeina Latif, y la de Desarrollo Social, Laura Machado.

Por su parte, el presidente, Jair Bolsonaro, ya sabe que contará con el apoyo de gobernadores locales reelegidos durante las elecciones del domingo, como el de Río de Janeiro, Minas Gerias, Paraná, el del distrito federal de Brasilia, e incluso de antiguos socios, como el que fuera su ministro de Justicia, Sergio Moro.

(Con información de EFE y Europa Press)