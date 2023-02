Silvio Durán acusa a Monchy Fadul de querer imponer a sus hijos candidaturas a alcalde y diputada (video)

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santiago, RD.- Silvio Durán, miembro del Comité Central de la Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció que la dinastía y el bloqueo político interno que hay en esta organización son la razón del descontento y las renuncias que se están produciendo de importantes dirigentes de Santiago y otros puntos del país.

“En el PLD se vive todavía en la época de los zares y se debe romper con eso”, afirmó el dirigente peledeísta y aspirante a la Alcaldía de este municipio, quien advirtió que con ese proceder se está afectando la candidatura presidencial de Abel Martínez.

Silvio Durán hizo un llamado a los miembros del Comité Político, especialmente a los de Santiago, para que no sigan bajando línea en el partido. Aseguró que por esa actitud se produjo la renuncia del exsenador Julio César Valentín y también el retiro de las aspiraciones a senador del actual diputado Víctor Suárez.

En ese sentido, Durán cuestionó la manera avasalladora de José Ramón Fadul (Monchy), miembro del Comité Político, a quien acusó de querer imponer a su hijo, el actual diputado Víctor Fadul, como candidato a alcalde de este municipio para las elecciones del 2024.

“Monchy Fadul está llevando a su hijo de la mano a todos los dirigentes del PLD, sin propuestas ni discurso y tampoco con una labor social en Santiago, buscando imponerlo y creando un ambiente de plaza reservada y no puede ser así”, apuntó.

Silvio Durán dijo, además, que Fadul no solo pretende llevar a su hijo diputado al Ayuntamiento, sino que también pretende imponer a una hija como diputada y él asegurar un ministerio en el caso de que Abel Martínez gane la Presidencia de la República.

El también exdirector general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), reconoció que todo el mundo tiene derecho a tener aspiraciones, pero señaló que no se puede hablar de plazas reservadas en un partido democrático.

“No hay esperanza de muchos peledeístas que aspiran a posiciones. Todo el mundo puede aspirar, pero él (Monchy Fadul), dice que si no ponen a su hijo lo impondrá con el dinero”, expresó.

“Hago la denuncia porque no tengo nada que perder y no tengo puesto público. No tengo miedo a Monchy ni al grupismo”, afirmó el exfuncionario y alto dirigente peledeísta en Santiago, quien acaba de anunciar sus aspiraciones a la Alcaldía local.