¿Quién no tuvo alguna vez problemas para dormir? Si te pasó, debes saber que la falta de sueño puede afectar tu rendimiento y capacidad para concéntrate. Esto puede ponerte en peligro y a las personas que te rodean. Pero no te preocupes, aquí te contamos cuáles son los mejores hábitos que puedes incorporar para no correr ningún riesgo.