Si te llega un mensaje “a nombre” de la Procuraduría, no lo abra, es una estafa

La Procuraduría General de la República advirtió hoy sobre estafas a través de emails o mini mensajes de texto que llegan a los usuarios con el nombre de la Procuraduría y o el Ministerio Público, pero son falsos.

En estos mensajes se le solicita a los ciudadanos acudir a una citación, a la sede de la fiscalía de su jurisdicción o para atender la notificación de una supuesta querella.

La PGR recomendó que en caso de recibir estos mensajes, no responderlos o enviarlos, no completar documentos adjuntos, no descargar ficheros adjuntos y no acceder a ninguno de los enlaces que se compartan en el mensaje.

Esta advertencia la hozo la entidad a través de Twitter.