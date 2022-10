Si ganas el Powerball, ¿cuánto recibes realmente?

What’s your Reaction? 1 0 0 0 0 0

El premio gordo del Powerball es de US$ 800 millones, el segundo más grande en su historia. Pero no te ilusiones tan rápido: si lograras acertar todos los números, el premio que recibirías es mucho, mucho menor.

Esta es la matemática: para el sorteo del próximo sábado, el premio mayor en efectivo —el que la mayoría de ganadores elige— es de US$ 383,7 millones. Pero esa cifra no incluye impuestos.

El cálculo de impuestos no es sencillo y, en última instancia, depende de tus circunstancias particulares. El Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) considera las ganancias de la lotería como un ingreso y el saldo a aportar a las arcas federales depende de cuáles son tus ingresos anuales totales.

Sin embargo, hay algunas cifras que ayudan a hacerse una idea. Si ganas el pozo mayor, el premio estará sujeto al porcentaje más alto de impuestos federales que es de un 37%. Eso quiere decir que si aciertas (las probabilidades de hacerlo son de 1 en 292,2 millones) la suma se reduciría a unos US$ 142 millones de entrada.

Además, dependiendo de dónde vivas, tienes que tener en cuenta los posibles impuestos estatales. Nueva York es el estado que impone una tasa más alta a los premios mayores a US$ 5.000: es del 8,82%. Entre los estados que te cobrarán, el de la menor tasa es Dakota del Norte, que se queda con un 2,9%.

Pero hay estados que no aplican impuestos extra, entre los que se encuentran California y Florida. En ese caso tu único aporte a los fondos gubernamentales sería el del IRS.

Del total de US$ 800 millones promocionado, entonces, te quedarías como máximo con poco más de US$ 140 millones. Mucho menos, pero más que suficiente para casi cualquier deseo que tengas para cumplir.

Las probabilidades de obtener el bote son extremadamente bajas, pero este año sucedió en seis ocasiones, según la lotería. Si decides participar, recuerda que el sorteo se hace el sábado a las 10:59 p.m. hora de Miami y que puedes verlo en vivo por televisión o en el sitio Powerball.com.

Si ganas un premio menor en el Powerball, ¿debes pagar impuestos?

Depende de la suma. El IRS no aplica deducciones en premios de hasta US$ 600. De ahí en adelante, hay dos situaciones diferentes: si tu premio va de esa cifra a US$ 5.000, debes agregar la ganancia en tu declaración de impuestos y la cifra depende del cálculo final. Si el premio es mayor a US$ 5.000, se aplican descuentos que van desde el 24% al 37%.

A nivel estatal también existen variaciones dependiendo del monto que puedes consultar aquí.