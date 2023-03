Sharon Stone confiesa que perdió la mitad de su fortuna tras el colapso de dos bancos en EEUU

La reconocida actriz estadounidense Sharon Stone confesó que perdió la mitad de su fortuna tras el colapso de dos bancos en Estados Unidos.

Durante su ponencia en la gala benéfica organizada por el Women‘s Cancer Research Fund, en Beverly Hills, Stone llamó a los presentes a tomar coraje y donar dinero a la causa.

Allí abundó que el colapso de esta semana de dos importantes bancos estadounidenses ha impactado negativamente en sus finanzas.

“Soy una idiota en esto de la tecnología pero puedo escribir un cheque”, comenzó diciendo y agregó que “en este momento, eso es valentía (donar a la causa) porque sé lo que esta pasando. Perdí la mitad de mi dinero en este asunto bancario pero eso no significa que no esté aquí”.

