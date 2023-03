Shakira: “He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

En la primera entrevista tras el lanzamiento de la ‘Session 53′ de Bizarrap, la cantante colombiana habla con el periodista mexicano Enrique Acevedo sobre la ruptura con Piqué, la polémica que causó la canción y el futuro de su carrera

CONSTANZA LAMBERTUCCI

Elpais.com

Shakira está en boca de todos desde el 12 de enero. Pero este lunes, durante 26 minutos, se la ha escuchado a ella. La cantante colombiana ha dado la primera entrevista tras el lanzamiento de la Session 53 de Bizarrap, la canción que grabó con el productor argentino y que rápidamente se posicionó como la más escuchada. La letra hace referencias directas a su ruptura con Gerard Piqué y a la infidelidad del exfutbolista catalán. La cantante ha hablado sobre ello. “He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar”, ha dicho en una entrevista en El punto, el informativo estelar de Televisa, conducido por el periodista mexicano Enrique Acevedo.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia… Yo también tuve ese sueño. No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, ha señalado Shakira en la entrevista. “Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”, ha continuado. La colombiana ha dicho que a veces siente que ha vivido “más de una vida”. “La vida me ha colocado en diferentes esquinas. Esa es la vida y el dolor no es más que una emoción”, ha expresado. Ahora, ha dicho, está “de subida”: “No sabía que podía ser fuerte, siempre creía que era más bien frágil. Y tengo un poco de todo”.

En un breve adelanto, de apenas 20 segundos, ya se anticipaba que la conversación estaría centrada en la repercusión que tuvo la célebre Session 53. La canción habla sin tapujos de la ruptura de la pareja, que se había conocido en 2010 durante la grabación del videoclip de Waka Waka para el Mundial de Sudáfrica. La selección española se proclamó campeona ese año. “Voy a ganar para poder verte en la final”, le había asegurado Piqué. Se juntaron y tuvieron dos hijos, Milan, que hoy tiene 10 años, y Sasha, de 7. Pero en junio de 2022, la pareja emitió un comunicado para anunciar su separación tras 12 años de convivencia al tiempo que pedían “respeto a la privacidad”.

¡Hoy #EnPunto, @Enrique_Acevedo presenta una entrevista inédita con Shakira ⭐

Te esperamos ⏰ 10:30 p. m. MEX #ConLasEstrellas; disfrútala también en vivo por el canal de streaming de N+👉 disponible en ViX y https://t.co/thsBxEVbbp #EntrevistasNMás pic.twitter.com/zUWB729SWN — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) February 27, 2023

Desde entonces, Shakira ha lanzado cuatro canciones que hablan sobre la ruptura: Te felicito, Monotonía, Session 53 y TQG, con Karol G, que se conoció este 23 de febrero y en la que ambas se despachan contra sus exparejas. TQG son las iniciales de Te Quedé Grande, una consigna que repite Shakira en la sesión de Bizarrap. “A ti te quede grande / y, por eso, estás con una igualita que tú”, canta la colombiana en Sessions 53. Desde el lanzamiento, la letra de la canción ha sido comentada y analizada hasta el cansancio en los medios, en las redes, en los chats de WhatsApp. Todo el mundo ha tenido una opinión sobre la forma y el fondo de la canción, un éxito comercial inmediato.

Desahogo y catarsis

En el debate, ella se ubica “en el centro”, ha dicho este lunes. En la entrevista con Acevedo, grabada en Barcelona hace una semana, la cantante ha contado cómo fue el inicio de la colaboración que la ha puesto en boca de todos. “Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino”, le dijo Milan, su hijo mayor. “Él fue el que me introdujo a la música de Bizarrap”, ha contado la artista. “Mira, mira. Mira quién me ha escrito”, le dijo Shakira al niño cuando le llegó un mensaje del productor de 24 años. La colombiana ha agradecido que el argentino le diera “esa oportunidad de desahogo” y “catarsis”. “Entré al estudio de una forma y salí de otra”, ha dicho sobre el día en que grabó la canción, y ha agregado: “Estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción”.

“Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Porque ha aprendido a conocer sus debilidades, a aceptar su vulnerabilidad, a expresar ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, ha continuado la cantante. “A través de mis canciones siempre he sentido que puedo —y que tengo el deber también de— usar mi voz y prestársela a aquellos que no pueden hablar. Las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es importantísimo”, ha continuado. Después, ha citado a Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado en Estados Unidos: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”. “Estoy completamente de acuerdo”, ha avisado.

Un fragmento de la entrevista se ha emitido después de las 22.30, hora de México, en El punto. El programa que conduce Acevedo, que recientemente reemplazó a Denise Maerker al frente del noticiero y que fue el primer corresponsal latino del programa 60 Minutes, además del primer presentador mexicano de CBS This Morning, dura solo 30 minutos. Por eso, la conversación completa, una charla “franca y personal”, según el periodista, puede escucharse íntegra en la página web de N+.

Un año para “desarrollar músculos emocionales”

Shakira, de 46 años, y Piqué, de 36, cerraron a finales de 2022 un acuerdo para la custodia de sus hijos. La cantante residirá con Milan y Sasha en Miami para huir del asedio mediático y el exfutbolista podrá visitar a sus hijos cuantas veces quiera. De esa forma, la colombiana regresará a Estados Unidos, después de residir durante años en Barcelona, para seguir apostando por su carrera, que estuvo frenada un tiempo. Cuando su hijo mayor comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, el trabajo de la cantante quedó en “un segundo plano”. “Sabía que tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha”, contó el pasado septiembre en una entrevista en la revista Elle, la única que había dado hasta ahora. Piqué no ha concedido entrevistas tras la ruptura.

La cantante colombiana contó esa vez que había vivido “una de las horas más difíciles y oscuras” de su vida en 2022. A la separación, se sumaron los accidentes que sufrió su padre, de 94 años, mientras estaba con ella y su familia en Barcelona. El hombre se cayó en dos ocasiones en menos de una semana. Tras el primer tropiezo, tuvo que someterse a una cirugía cerebral, y después de la segunda caída estuvo ingresado en cuidados intensivos. Además, la cantante está pendiente de la resolución de un juicio por fraude fiscal a la Hacienda española. La Fiscalía solicita para ella una pena de ocho años por defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, mientras que la cantante argumenta que no vivió en España de forma estable hasta 2015 y que, por eso, no debía pagar ahí sus impuestos.

Este lunes, Shakira ha asegurado que ha tenido que “desarrollar músculos emocionales” en los últimos meses, pero que ya está “preparada para el próximo round”. En el momento de la entrevista, la colombiana era la tercera artista más escuchada en Spotify, según ha recordado el propio Acevedo. “Celebro que esté pasándole a una colombiana, a una mujer latinoamericana, y que me esté pasando en español. Es cuando digo que vale la pena y que tengo una función en la sociedad, un lugar, un rol”, ha respondido la cantante. En septiembre, lanzará su próximo disco, el primero en cinco años, con colaboraciones y canciones en inglés y en español de diferentes géneros. Además, ha contado que con su fundación, Pies Descalzos, estará brindando “educación y alimentación de calidad a unos 9.000 estudiantes”. “Que venga la vida y me muestre qué más hay”, ha desafiado la colombiana.