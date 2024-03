Selinée Méndez desmiente a Hony Estrella, por decir que invirtió 40 millones en vestuario para El Soberano

Hony Estrella reveló que en su vestuario para presentar Premios Soberano se invirtió unos 40 millones de pesos, monto que ha alarmado a los usuarios de las redes sociales, una de ellas la comunicadora y candidata a diputada por el Distrito Nacional, Selinée Méndez, quien dijo que eso es falso.

“Me parece que no es justo que hablando de tantas situaciones económicas en el país digan esa cifra que no es real y lo digo de una manera muy honesta”, dijo Méndez en el programa “Al mediodía radio”.

“40 millones de pesos pienso yo que es, ni voy a decir el número porque no me corresponde y no soy la persona indicada aunque sí estuve muchos años involucrada haciendo el presupuesto, que sé hacer el presupuesto de eso con los ojos cerrados, pero está muy cerca de lo que es la realización del premio completo”, indicó la candidata a diputada por el Partido Fuerza del Pueblo.

Selinée Méndez

Méndez, quien trabajó varias veces en la premiación, expresó que un vestido es una obra de arte y cada quien le pone el precio que quiera. También contó que antes las presentadoras solo usaban tres o cuatros vestidos máximos pero eso cambió cuando quisieron darle apertura a los diseñadores para que hicieran los vestidos para los musicales el año que Maríasela Álvarez presentó el premio.

La comunicadora dijo que pese a que no tiene intención de volver a ser productora de la premiación, aboga porque vuelva a ser como antes y se acabe el monopolio.

“Michelle Reynoso fue fruto de una oportunidad que le dimos nosotros igual que muchos otros diseñadores y abogo porque volvamos a tener la apertura”, dijo y reiteró: “Eso no costó 40 millones. No se puede hacer noticia con todo, no se puede estar mandando notas de prensa al azar y Hony sabe que eso no costó eso”.

“No podemos estar jugando en nuestro país con la miseria aquí hay mucha gente pasando hambre para que estemos diciendo que el premio gastó 40 millones cuando sabemos que Cervecería Dominicana ni Acroarte han autorizado 40 millones de pesos para gastarlo en ropa.

Se recuerda que Hony Estrella lució unos 13 vestidos más joyas y zapatos con una inversión de unos 40 millones de pesos, según sus declaraciones.

La polifacética comunicadora explicó que cuando supo que iba a ser la anfitriona de la premiación más importante del arte y el espectáculo dominicano estuvo consciente que tendría que invertir.

La actriz desglosó lo que gastó de la siguiente manera: 4.7 millones de pesos en tela; medio millón de dólares en joyas; 12 mil dólares en zapatos más el pago de su equipo, lo que equivale alrededor de 40 millones de pesos en total.

Estrella aclaró que aparte de su pago por la conducción del premio, la producción aportó algo más para pagarle a su equipo.