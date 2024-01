Selena Gómez insinuó que llegó el final de su carrera musical: “Estoy cansada”

Por Uriel Monterrubio

Selena Gómez ya se encuentra trabajando en el lanzamiento de su próximo álbum, el primero desde el disco Rare de 2020. En los últimos meses, Gómez ha estado dando pistas sutiles sobre lo que los seguidores pueden esperar; no obstante, parece que la música está dejando de ser una prioridad para la actriz y cantante que comenzó su exitosa carrera en Disney Channel.

Durante un episodio inédito del podcast Smartless, con Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Gómez habló acerca de encontrar un nicho dentro del entretenimiento donde “asentarse”, considerando su experiencia en actuación, canto y su rol como directora ejecutiva de su línea de cosméticos, Rare Beauty. Selena confesó a los anfitriones que siente que tiene “un álbum más” dentro de sí, pero al final del día, lo que realmente le apasiona es la actuación, confesándose “cansada” de la industria musical.

“Voy a querer relajarme porque estoy cansada. Quería ser actriz, en realidad nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero al parecer esa afición se convirtió en otra cosa. No creo que sea la mejor cantante, pero sé contar historias y me encanta poder hacer canciones”.

¿Pero cómo fue que un hobbie de una chica adolescente (en este caso la música) se convirtió en un producto con ganancias de seis cifras? Así lo narró Selena: “Empecé a divertirme mucho con la música y las giras eran muy divertidas. Pero al mismo tiempo estaba haciendo mi serie de televisión y me pareció muy divertido, así que seguí adelante. Pero cuanto más mayor me hago, más me gustaría encontrar algo en lo que asentarme”.

Selena Gómez reiteró que Disney era “una maquina” que la convirtió en una “triple amenaza” dentro de la industria del entretenimiento (Foto: Instagram/@disney)

Por supuesto, su llegada a Disney fue clave para que Selena se convirtiera en la artista más completa posible con el fin de sacar todo su potencial, y con esto, una enorme cantidad de capital.

“Disney es, se puede decir, una máquina y, en cierto modo, me exigió a la fuerza que supiera cantar para que pudiera cantar el tema (de un show). Saben cómo empaquetar a alguien y convertirlo en una triple amenaza”.

Si bien, en un principio parecía que Selena estaba cumpliendo con el sueño de cualquier adolescente, lo cierto es que su vida de actriz y estrella pop le generó varios problemas mentales, llevándola incluso a un hospital psiquiátrico.

“Fui a un instituto mental y cancelé una de mis giras. Simplemente me afectó porque me encanta trabajar y me distrae de las cosas malas”.

Selena Gómez podría ganar su primer Globo de Oro gracias a su papel protagónico en la serie “Only Murders in the Building” REUTERS/Mario Anzuoni

Como la misma Selena mencionó, su pasión siempre fue la actuación, y probablemente, hoy en día se encuentra en el momento cumbre de su carrera gracias a la exitosa serie Only Murders in the Building, donde Selena comparte créditos con Martin Short y Steve Martin. Tan sólo en la gala de los Globos de Oro, que se llevará a cabo este domingo 7 de enero, el programa tiene cuatro nominaciones: Mejor actor en una serie de televisión Musical o Comedia por Martin y Short, Mejor Actriz de Reparto en una serie de televisión por la participación de Meryl Streep, Mejor Serie de Televisión y por supuesto, Mejor Actriz en una seria de televisión musical o comedia por Selena Gómez, quien estaría aspirando a su primer Globo de Oro.