Pocas horas antes la moneda digital más famosa del mundo superó la barrera de 27.000 dólares

El precio del bitcóin ha actualizado su máximo histórico por segunda vez en un día. La moneda digital ha subido de valor un 12,5%, superando la marca de 28.000 dólares. Pocas horas antes la criptomoneda superó la barrera de 27.000 dólares.

Este viernes, el precio del bitcóin superó los 25.000 dólares por primera vez en la historia, alcanzando al día siguiente un nuevo récord al cotizar a más de 26.000 dólares.

#Bitcoin hit 24k on the 24th.



25k on the 25th.



26k on the 26th.



27k on the 27th.



