Según El Pachá, no existe ningún motivo que justifique la presencia de José Ramón Peralta en prisión preventiva por supuesta acusación de corrupción y lavado de activos

“¿Hay una investigación? Tú me puedes investigar a mí, pero, ¿En Najayo? .Mándame a mi casa, investígame, chequea. José Ramón Peralta estoy contigo, tengo que ir a darte un abrazo, ir a verte, pero cuando esté en tu casa, usted es un hombre valioso y hay que cuidarte. Hasta el momento, Peralta se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan y se ha mostrado dispuesto a esclarecer lo que se requiera”, dijo el aguerrido comunicador de radio y televisión.

Por José Zabala

Santo Domingo: Frederick Martínez (El Pacha) se pronunció en contra de la detención preventiva que existe al Ex-Ministro Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana, José Ramón Peralta dejando abierta una polémica a favor y en contra con relación al tema muy sonado en el país y a nivel internacional. Los comentarios de El Pacha lo hizo en la sección “Así Piensa El Pacha” dentro del programa que conduce “Pégate y Gana con El Pacha” todos los sábados de 12 del mediodía hasta la 4:00 de la tarde por más de 12 años.

Cabe recordar que José Ramón Peralta fue arrestado el pasado mes de abril en el marco de una investigación sobre supuesta corrupción y lavado de activos en la que se han visto implicadas varias personas influyentes en la sociedad dominicana.

Según El Pachá, no existe ningún motivo que justifique la presencia de Peralta en prisión preventiva, y ha sugerido que debería ser puesto en libertad durante el proceso de investigación. El presentador argumenta que Peralta es un empresario exitoso y destacado en su país, por lo que no tendría razón para intentar escapar, ni de entorpecer la investigación.

“Insisto que José Ramón Peralta debe estar en su casa. ¿Por qué razón? Porque es un buen hombre. Está preso porque dos señores dijeron que le entregaron un dinero, que no hay evidencia, que no lo interrogaron, que él mismo se preguntó que yo hago aquí. José Ramón Peralta no tiene peligro de fuga, no hay razón. Empresario vinculado al campo durante toda una vida, ocho años digno de respeto y de admiración, de la mano del presidente Danilo Medina Sánchez. José Ramón Peralta debe estar en su casa. Hay una investigación, con el respeto que se merece el Ministerio Público, que tienen todo el derecho de investigarlo, pero ya en su casa. No es un delincuente, es un empresario, un hombre nacido y criado en una familia brillante”, dijo Frederick Martínez.

“Mi opinión muy humilde, este programa de televisión hace un llamado público; el pueblo dominicano tiene que saber que José Ramón Peralta está preso, que está en Najayo, porque la gente no lo sabe, se le olvidó. José Ramón Peralta debe y tiene que estar en su casa, yo inicié está campaña a partir de hoy. Lo hago porque lo quiero, porque lo respeto, porque lo admiro, porque me ayudó mucho. Pero no de manera individual disque porque me dio 500 mil o un millón de pesos. No, que ayudó mucho a los pobres; con operaciones, ayudas. No hubo una vez que yo le tocara la puerta a José Ramón Peralta que no me diera la mano. Para operaciones, recetas y ayudas, cuando fue ministro de la Presidencia”, finalizó diciendo El Pacha.