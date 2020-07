Secrets Cap Cana Resort & Spa reinicia operaciones

Cap Cana, R.D.– El lujoso hotel Secrets Cap Cana Resort & Spa, que pertenece a AMResorts, recibió este viernes 10 de julio sus primeros huéspedes, luego de casi cuatro meses sin operar debido al cierre de la industria turística, por la pandemia.

Según informó Lionel Gómez, gerente general de Secrets Cap Cana, fueron recibidos en la entrada del majestuoso hotel, con una cálida bienvenida, entre champagne y música en vivo, donde inmediatamente se realizaron una serie de procedimientos protocolares de seguridad, que incluyeron: higienización de maletas y toma de temperatura.

Asimismo, Gómez destacó que el hotel cumple con las prácticas del POSI-Check, una auditoría que ha sido diseñada para dar respuesta positiva a posibles infecciones y el Safe Travels Stamp, primer sello mundial de seguridad e higiene del mundo, con el cual los viajeros pueden conocer los gobiernos y empresas que han adoptado los debidos protocolos de salud.

Además, el hotel ejecuta los distintos reglamentos que rigen el ClearComplete Verification, un riguroso programa de limpieza y han adoptado la Certificación FoodCheck de Cristal, sobre seguridad alimentaria.

El programa CleanComplete Verification incluye:

• Welcome Back – Procedimientos de Llegadas y Check-in: Estación de Chequeo de Higiene con protocolos de control de temperatura corporal establecidos a la llegada de los huéspedes al hotel, y procedimientos de saneamiento superiores que incluyen el uso de desinfectante de manos a base de alcohol para quienes manejan el equipaje, y limpieza del lobby cada hora con desinfectante de alto grado.

• Come on In – Procedimientos de Limpieza en la Habitación: el proceso de verificación Cristal RoomCheck para cumplir con la limpieza e higiene al más alto nivel en cada habitación, con información sobre el saneamiento estará disponible en las tablets, comunicación impresa y pantallas de la habitación.

• Time to Relax – Saneamiento de Todo el Hotel: Mayor saneamiento en todas las áreas de los hoteles, incluidas las de alto contacto humano, como escaleras, ascensores, áreas públicas y baños, así como equipos deportivos e instalaciones del spa; los camastros de playa y albercas también se distanciarán.

• Fun for the Kids – Higiene del Explorer’s Club y Core Zone: Todas las instalaciones del Explorer’s Club y Core Zone se limpiarán y desinfectarán antes de abrir, después del cierre y de manera frecuente durante las horas de operación, se realizarán controles de temperatura corporal a todos antes de ingresar.

• Dine in Style – Protocolos de Alimentos y Bebidas: Todos los bares y restaurantes implementarán medidas de distanciamiento social, mientras que el personal usará máscaras y utilizará técnicas de higiene reforzadas.

• See You Again Soon – Procedimientos de Salida: Servicio de check-out exprés para minimizar el contacto.

