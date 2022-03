El secretario general de la seccional del PRM y aspirante a la presidencia del partido, ingeniero Jhon Sánchez, alabó la cronología que lleva a cabo la Junta Central Electoral (JCE) para escoger a los miembros de las OCLEE´s y organizar las elecciones de 2024 en el exterior.

Sánchez, quien es también el director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Nueva York, pidió a las autoridades electorales, a los electores y a la comunidad en general, olvidar los fallos del pasado y unirse a los trabajos para enmendar los errores.

“Los problemas que pasaron solamente tenemos que mirarlos para enmendar los errores del presente y el futuro para que no se cometan esos mismos errores”, dijo Sánchez, que fue uno de los dirigentes políticos que habló en la asamblea del viernes en la noche en el Alto Manhattan encabezada por el presidente de la JCE y otros magistrados.

“Precisamente, eso es lo que están haciendo los honorables magistrados de la junta aquí”, añadió.

“Muchos factores incidieron para en que las elecciones de 2020 en el exterior hubieran errores, pero no todos los que dirigieron ese proceso fueron culpables de lo que pasó”, sostuvo Sánchez.

Pidió que los culpables deben ser reemplazados por personas nuevas en el proceso que viene.

También sugirió que los funcionarios de la JCE que dirijan los comicios, especialmente los presidentes de las juntas locales, hablen inglés criticando a quienes sostienen que no es necesario que se hable ese idioma para manejar las elecciones.

“Yo fui testigo de cómo andaban los miembros de la OCLEE, buscando escuelas y cuando iban a sitios donde solo hablan inglés, tenían que buscar un intérprete paras que fuera con ellos. Entonces, ¿cómo me van a decir que no es necesario que una persona que presida ese organismo no sepa inglés?”, dijo.

“Estamos en Estados Unidos, somos dominicanos y eso, no se discute pero una persona que dirija ese proceso tiene que desenvolverse en el idioma del país donde se realizan las elecciones, eso tienen que tomarlo en cuenta”, añadió Sánchez.

Por otra parte pidió a la JCE otorgar el acta de nacimiento cuando hijos e hijas de dominicanos nazcan en hospitales de Nueva York y se compruebe la nacionalidad de sus padres, el acta se les procese en los centros asistenciales.

Explicó que eso evitará traumas en los hijos nacidos en el exterior cuando sean adultos si los padres fallecen y / o no encuentren los documentos.

Por Miguel Cruz Tejada