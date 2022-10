“Se quisieron limpiar el …conmigo”: Don Omar revela cómo inició su enemistad Daddy Yankee

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Don Omar explicó por qué no es amigo de Daddy Yankee. Después de años de una polémica que se generó en torno a la relación de estos artistas, da su versión. Fue en 2016 cuando comenzó una fuerte enemistad entre ambos, justo después de compartir escenario en su gira The Kingdom

La entrevista con el productor y DJ panameño también se abordó su relación con el Big Boss, revelando detalles del por qué no son amigos. “Se quisieron limpiar el … conmigo”, sentenció en las últimas horas Omar, al referirse por primera vez al tema.

En su momento, el intérprete de Gasolina comentó que él había decidido tomar distancia de su colega debido a que le había quedado mal, abandonando el tour, provocando un gran descontento entre el público.

Sin embargo, en entrevista negó que su amistad se acabó debido a lo que pasó durante esos conciertos, pues, según afirmó, él se dio cuenta de que Daddy Yankee no estaba jugando limpio con él.

Según Don Omar desde el principio de su gira de conciertos, todo se complicó porque no había una correcta organización y no acordaban la forma en que debían conformar sus equipos.

Contó que después del primer concierto, Don Omar se encontró con el periódico más importante de su natal Puerto Rico, en primera plana, se podía leer: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, y él sabía que había un alguien detrás de la publicación de ese titular, que no podía ser otro que el Big Boss.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije: claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más”.

Molesto, aseguró a Daddy Yankee y a su equipo que saben que ellos pagaron esa portada de periódico y en ese entonces estaban al tanto de la situación, pero él decidió seguir con el segundo concierto porque no quería enfrascarse en un conflicto mayor en su país.

Don Omar cuenta que después del primer show, se presentó al segundo concierto y asegura que también le jugaron sucio pues se encontró con las consoladas desconectadas, motivo por el que hubo un retraso de cerca de 30 minutos, tiempo en el que intentaron conectar todos los cables. Debido a esto, el cantante decidió irse del lugar enojado, pues ese era un trato que él no quería recibir. Después de que ocurrió este incidente, nunca más volvieron a trabajar juntos.

“Fue la crónica de una muerte avisada porque todo el mundo siempre lo dijo (…) No somos iguales”, sentenció.

La versión de Daddy Yankee

En mayo de este año Daddy Yankee expuso en una entrevista con MoluscoTv que supuestamente Don Omar habría sido el culpable de que su amistad se acabara completamente, pues el intérprete de Danza Kuduro habría dejado, sin más, The Kingdom Tour, a sabiendas de que era un proyecto muy importante de su compañero.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, recordó el cantante.

En la misma entrevista aseguró que debido a este problema, él no volvería a trabajar con él porque estaría arriesgando dinero y esfuerzos.