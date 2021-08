El estallido provocó un incendio en la nave que ya ha sido extinguido

Una explosión se ha producido este martes a bordo de un petrolero que se encuentra atracado en el puerto sirio de Latakia, informa la agencia SANA.

El estallido ocurrió cuando se llevaban a cabo trabajos de mantenimiento y provocó un incendio en la nave que ya ha sido extinguido.

Tras el suceso, varios trabajadores del buque necesitaron asistencia médica, detalla SANA, sin precisar su número.

Las causas de la explosión se desconocen por el momento.

