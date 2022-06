Un avión comercial de la aerolínea dominicana Red Air se incendió tras aterrizar la tarde del martes en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) con 126 pasajeros a bordo.

El avión MD-82 acababa de llegar desde Santo Domingo (República Dominicana), cuando colapsó su tren de aterrizaje delantero, precisó el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin, en un correo a AP.

Tres personas sufrieron lesiones leves y fueron ingresadas en un hospital, mientras que los demás pasajeros fueron transportados a una terminal.

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.



Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL